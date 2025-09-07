وحدت رمز پیروزی مسلمانان است

شیخ جابر ذعاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته وحدت و تبریک سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: یکی از رازهای پیشرفت اسلام و مسلمانان، وحدت و یکپارچگی است که حضرت امام خمینی (ره) بر آن اصرار داشتند و تعیین هفته وحدت، نمونه بارز این نگاه است.

وی با اشاره به آیه قرآن کریم «واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً و لا تفرقوا» افزود: وحدت و انسجام و همدلی شعار قرآن و پیامبر گرامی اسلام (ص) بوده و همواره خواهد بود.

امام جمعه جزیره جنوبی گناوه ادامه داد: مسلمانان هر زمان در طول تاریخ با اتحاد و وحدت در کنار هم قرار گرفتند، پیروزی و سربلندی نصیبشان شد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که امت اسلامی مورد تهاجم دشمنان متجاوز قرار دارد، وحدت و انسجام بیش از گذشته ضروری است و با همبستگی می‌توان تمام دسیسه‌های دشمنان را خنثی کرد.

شیخ جابر ذعاب با اشاره به همراهی اهل تسنن شهرستان گناوه، به‌ویژه روستای جزیره جنوبی، گفت: ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص)، همه مسلمانان جهان را به انسجام و همدلی حول محور اسلام و وجود پربرکت نبی گرامی اسلام (ص) دعوت می‌کنیم.