هفته وحدت فرصتی برای بازگشت به پیام همبستگی پیامبر (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عابدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با توصیه همگان به تقوای الهی و پرهیز از محرمات اظهار کرد: در تمامی کارها و امور فردی و اجتماعی باید خداوند را در نظر داشته باشیم.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به آغاز هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی اکرم (ص) افزود: به پیشنهاد معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، از فاصله دوازدهم ربیع الاول سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) به روایت اهل سنت تا هفدهم ربیع الاول به روایت شیعه به عنوان «هفته وحدت» نام گذاری شد.

وی گفت: اسلام دین وحدت و برادری است و قرآن کریم بارها مسلمانان را به اتحاد و همبستگی فراخوانده است و می‌فرماید «واعتصمو بحبل الله جمیعاً ولاتفرقو ا»، «همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید».

امام جمعه موقت گناوه اضافه کرد: تاریخ اسلام نشان داده است که هرگاه مسلمانان متحد بودند عزت و سربلندی نصیب آنها شد اما هرگاه بین آنها تفرقه افتاد زمینه برای نفوذ دشمنان نیز فراهم شد.

پیامبر (ص) محور وحدت و برادری

وی یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) محور وحدت و نه تنها پیام آور وحی بلکه اسوه‌ای برای همدلی، اخوت و رحمت بودند و در طول حیات پربرکت خود اقوام مختلف، قبایل متفرقه و حتی دشمنان دیروز را گرد یک پرچم واحد اسلام جمع و امت واحده ای را ساخت و امروز امت اسلامی باید از آن حضرت الگو و الهام بگیرد.

وی با اشاره به فرمایش پیامبر گرامی اسلام که فرمود: «مسلمان برادر مسلمان است» گفت: این برادری محدود به مذهب، قوم یا ملت خاصی نیست بلکه همه مسلمانان جهان را در بر می‌گیرد.

ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تقویت وحدت مسلمانان یادآور شد: یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران تاکید بر وحدت اسلامی است.

وی اضافه کرد: دشمنان اسلام به خوبی دریافته‌اند که وحدت رمز اقتدار مسلمانان است از این رو از هر فرصتی برای ایجاد تفرقه، راه اندازی جنگ‌های مذهبی و ترویج افراطی گری استفاده می‌کنند بنابراین همه باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که اختلافات جزئی و فردی، وحدت اصولی مسلمانان را خدشه دار کند.

حجت الاسلام عابدی خاطرنشان کرد: مسلمانان در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتگو، شناخت متقابل، احترام به تفاوت‌ها و تمرکز بر اشتراکات هستند و همه اقشار جامعه از علما، دانشجویان تا فرهنگیان و رسانه‌ها همگی باید در این مسیر نقش آفرینی کنند.

وی گفت: بیاییم در این هفته همه با یاد پیغمبر رحمت (ص) دل‌ها را به هم نزدیک کنیم، از اختلافات بکاهیم و با صدای واحد اسلام ناب محمدی (ص) را فریاد بزنیم امید آنکه به برکت نام پیامبر (ص) با تلاش همگانی امت اسلامی به وحدت واقعی دست پیدا کند.

وقف؛ سنتی ماندگار و چراغ امید جامعه

امام جمعه موقت گناوه با گرامیداشت هفته وقف گفت: سنت حسنه «وقف» یکی از زیباترین سنت‌های الهی و یکی از پدیده‌های ماندگار در تاریخ تمدن اسلامی است.

وی اضافه کرد: وقف نه تنها یک عمل خیر که در آن مال و دارایی به صورت دائمی برای رضای خداوند و خدمت به مردم وقف می‌شود بلکه نمادی از مسئولیت اجتماعی، همدلی و پیش نگری در مسیر توسعه پایدار جامعه است.

وی گفت: وقف تجسم حقیقی سخاوت و ایثار است و می‌بینیم که ثمره آن در طول تاریخ به نسل‌های مختلف منتقل شده است و ساخت مدارس، درمانگاه‌ها، کتابخانه مراکز علمی همه گواهی بر اهمیت این سنت مقدس است.

وقف راهکاری برای حل مشکلات امروز جامعه

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعدد است، وقف می‌تواند چراغ امیدی برای توسعه و پیشرفت جامعه باشد و این عمل شایسته فرصت می‌دهد تا هر فردی با هر میزان توانایی در مسیر خیر و خدمت به همنوعان خود سهیم باشد و سهمی در ساختن و ترویج فرهنگ وقف و آینده‌ای بهتر داشته باشد.

وی گفت: همه باید با شناخت دقیق و درک صحیح از مفهوم والای دینی سنت حسنه وقف، در ترویج فرهنگ آن و بهره برداری درست از این سرمایه‌های اجتماعی بکوشند.