به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله گراوندی شامگاه پنجشنبه اظهار داشت: این درگیری طی دو مرحله رخ داد؛ مرحله اول منجر به دستگیری پنج نفر شد و در مرحله دوم نیز ۱۲ نفر دیگر توسط پلیس بازداشت شدند.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران یگان ویژه و مأموران انتظامی شهرستان، آرامش نسبی در محل برقرار شده و فعلاً هیچ‌گونه درگیری یا تنش مجدد گزارش نشده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: در جریان این نزاع، تعداد ۱۲ نفر از منازعان مجروح شدند که همگی به مراکز درمانی منتقل و تحت مراقبت می‌باشند

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضائی موفق شدند ۷ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودرو متعلق به منازعان را توقیف کنند، گفت: در ادامه این عملیات ۸ قبضه سلاح سرد شامل چاقو و قمه از عاملان درگیری کشف و ضبط شد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با پشتوانه دستگاه قضائی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت اجتماعی مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اقدامات انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان ادامه خواهد داد.