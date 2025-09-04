افتتاح ۹۰ پروژه صدا و سیما در خراسان جنوبی؛ شبکه استانی با کیفیت HD شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آینهدار شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژههای صدا و سیما که با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: این پروژهها از شمالیترین تا جنوبیترین نقاط استان را پوشش میدهد و نشان از توجه ویژه رسانه ملی به خراسان جنوبی دارد.
وی افزود: مهمترین اقدام امروز، آغاز به کار رسمی پخش HD شبکه استانی است که با همکاری بخشهای مختلف سازمان و تلاش شبانهروزی همکاران صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی محقق شد.
وی ادامه داد: مردم ۱۱ شهرستان استان از این پس میتوانند برنامههای شبکه استانی و سایر شبکههای ملی را با کیفیت بالاتر دریافت کنند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این، استودیو جدید خبر نیز با طراحی، تجهیز و اجرای کامل همکاران مرکز راهاندازی شده و از امشب پخش برنامههای خبری از این استودیو آغاز خواهد شد.
آینهدار با اشاره به روند توسعه زیرساختهای رسانهای در استان تصریح کرد: در سالهای گذشته خراسان جنوبی یکی از پایینترین پوششهای دیجیتال کشور را داشت، اما با حمایتهای سازمان و پیگیریهای استانی، امروز بخش عمدهای از این کاستیها جبران شده است.
وی گفت: در دوره تحول رسانه ملی و با نگاه ویژه رئیس سازمان صدا و سیما، خراسان جنوبی جزو نخستین استانهایی شد که پروژه HD در آن اجرا و تکمیل شد و این دستاورد بزرگ را مدیون توجه خاص مدیریت کلان سازمان به مناطق کمتر برخوردار هستیم.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: مجموع پروژههای افتتاح شده با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اجرا شده که نشان از سرمایهگذاری گسترده رسانه ملی برای توسعه استان دارد.
وی ضمن قدردانی از استاندار، نمایندگان استان در مجلس و سایر مسئولان برای حمایت از پروژهها خاطرنشان کرد: همکاران صدا و سیمای خراسان جنوبی طی ماههای گذشته با تلاش شبانهروزی توانستند این پروژهها را به سرانجام برسانند و این یک افتخار بزرگ برای مجموعه رسانه استان است.
آینهدار در پایان با اشاره به قدردانی مردم استان از توجه رسانه ملی، یادآور شد: امیدواریم با تداوم این روند، شاهد گسترش هرچه بیشتر خدمات رسانهای و ارتقای کیفیت تولیدات صدا و سیما در خراسان جنوبی باشیم.
نظر شما