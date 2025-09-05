  1. استانها
کرمانشاه نمایشگاه و نمونه عملی وحدت اسلامی است

کرمانشاه- ماموستا مرادی، امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه گفت: کرمانشاه به حق نمایشگاه و نمونه عملی وحدت اسلامی است.

