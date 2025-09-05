https://mehrnews.com/x38Wyz ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۳۳ کد خبر 6580041 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۳۳ کرمانشاه نمایشگاه و نمونه عملی وحدت اسلامی است کرمانشاه- ماموستا مرادی، امام جمعه اهلسنت کرمانشاه گفت: کرمانشاه به حق نمایشگاه و نمونه عملی وحدت اسلامی است. دریافت 15 MB کد خبر 6580041 کپی شد مطالب مرتبط اجرای سند توسعه نفت و گاز کرمانشاه مطالبه مردم کرمانشاه است ظرفیت معادن کرمانشاه می تواند زمینه ساز اشتغال در کرمانشاه شود شورای شهر کرمانشاه از دید فرمانداری کرمانشاه منحل است بازدید استاندار کرمانشاه از کارخانجات صنعتی کرمانشاه آسمان کرمانشاه همچنان صاف است رسیدگی به مناطق محروم از اولویت های فرمانداری کرمانشاه است برچسبها هفته وحدت کرمانشاه ماموستا مرادی اهل سنت
نظر شما