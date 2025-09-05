تمام ایران مهمان امت احمد سنندج؛ بانگ همدلی از سنندج تا جهان اسلام

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: زیباترین جشنی که عالم همه به انتظار آن نشستهاند امروز ۱۴ شهریور ماه مصادف با ۱۲ ربیعالاول در شهر مسجد و منارهها برپا بود، جشنی که از تمامی شهرهای کردستان و ۱۷ شهر استان میهمان آن بودند و هر کدام با عشق به رسول مهربانی خدمتی به مردم ارائه میدادند.
کردستانیها از صدها سال قبل روزهای ماه ربیع را به جشن و سرور میپرداختند و همیشه مولودی برپا بود.
به دلیل برپایی مولودیهای زیادی که در این ماه در شهرها، روستاها و محلات کردستان برپا بود از قدیم تاکنون ماه ربیعالاول در بین مردم اهل سنت کردستان با ماه مولود شناخته شده است.
ماهی که سرشار از شادی و جشن و سرور و روزهای میمون و فرخنده است و امروز نیز این شادی در جشن امت احمد که برای سومین سال متوالی برپا شد نمود پیدا کرد.
امت احمد از سلسله جشنهای ماه ربیع الاول
جشن بزرگ امت احمد هم از سلسله جشنهای این ماه است که امسال برای سومین سال متوالی در این ماه برگزار میشود و انسجام و رنگ و بوی خاص به جشنهای این ماه بخشیده است.
این جشن فرخنده محور شادی آفرینی و اتحاد اسلامی است که در دل کردستان برگزار میشود.
در حاشیه برگزاری این جشن زیبا و فرخنده در سنندج با مادر ۵۰ ساله کردستانی همکلام شدم تا از حال و هوای این جشن از او بپرسم خانم خدیجه کریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: شادی روزهای ماه مولود وصف شدنی نیست و حس و حال این روزها فراتر از حال عادی و در رتبه معنویت قرار دارد.
وی گفت: قبلاً جشنهای ماه مولود در مساجد و یا خانهها برگزار میشد که یک جشن خانوادگی و خصوصی بود اما برگزاری این جشن در خیابان یک جلوه بهتری از مردمی بودن به آن میبخشد.
وی افزود: از گذشته و از زمان کودکی تاکنون ما با صدای دف نوازی و برپایی جشن در ماه مولود بزرگ شدیم و این روزها برای ما عادتی از شادی معنوی است و خوشحالم که نوههای من این روزها را میبینند و توانستند معنویت و معرفت را در زندگی خود وارد کنند.
خانم کریمی تصریح کرد: در این جشن حضور مردمی از شهرهای دیگر هم به عنوان مهمان و هم به عنوان افرادی که خدمترسانی میکنند بسیار دوست داشتنی بود و به نظر من یکی از وجههای خوب بودن و برتری این جشن هم همین است.
وی خاطرنشان کرد: در این روزهای که همه در شرایط سخت هستند بهتر است مسئولان و برگزار کنندگان این جشنها را بیشتر در سطح شهر و مکانهای عمومی برگزار کنند تا دل مردم هم شاد شود.
خانمی جوان و دانشجوی دانشگاه پیام نور که اصالتاً مریوانی است، هم در محل برگزاری این جشن در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اینکه مردم جامعه در رکن و بطن برنامههای مسئولان قرار گرفتند نشان دهنده اهمیت وجود و حضور مردم است که باید با توجه به شرایط حساس کنونی کشور نمونه این حضورها بیشتر و پررنگتر شود.
اتحاد مردم به جهانیان ثابت شده است
شادیه زمانپیرا اذعان کرد: در ماههای اخیر مردم شرایط سختی را تجربه کردند که البته با اتحادی که داشتند توانستند خیلی چیزها را به جهان ثابت کنند و امروز برگزاری جشنی در این حجم قطعاً پاداش انها خواهد بود.
وی ادامه داد: هر چند در گذشته هم مردم کردستان با این جشنها اخت داشتند و از دیرباز تاکنون مراسمهای مولودی پای ثابت ماه ربیعالاول در این منطقه است اما ساماندهی این جشنها و همگانی کردن آن میتواند تأثیرات به مراتب بهتری داشته باشد.
وی گفت: جشنهای بزرگ نمایش بهتری از اتحاد مردمی است که در روزهای سخت کنار نظام و کشور خود ماندند.
زمانپیرا عنوان کرد: حتی برگزاری این جشن در بعد وسیعتر میتوان جنبههای مثبتی هم برای استان کردستان داشته باشد و با بینالمللی و ملی کردن آن میتوان تصویر توسعه یافتهتری از استان در منطقه انعکاس دهد.
جشن امت احمد تحولی بزرگ در همدلی مردم است
یکی از کهن سالان و پیرمردان دیار ادب و فرهنگ حاجی رئوف رمضانی هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این جشن زیبا است و ۷۵ سال از عمر من میگذرد که تمام سالهای آن با نمونههای از این جشن همراه بوده ولی این جشن بزرگ در مرکز شهر خود تحولی بزرگ در همدلی و همبستگی مردم است.
رمضانی بیان کرد: کردها ارادت خاصی به آخرین فرستاده خداوند دارند و هر سال در این ماه مبارک به فرخندگی و یمن و برکت وجود خاتم پیامبران جشنها و حتی مراسمهای عروسی را در این ماه برگزار میکنند.
وی گفت: این ماه و جشنهای آن برای ما ملت کرد ثبت شده در دل تاریخ است و تا بوده همین رسم اجرا شده و از این به بعد هم با احترام و عزت و وقار و افتخار بیشتر برگزار خواهد شد.
کردستان قلب تپندهای وحدت اسلامی است که سبقه تاریخی و مذهبی آن ایمان و همدلی را که ارمغان دیرینه ما است در دل رویدادی بزرگ به جهان مخابره میکند.
کردها در مهمان نوازی خاص و زبانزد خاص و عام هستند و امروز جشن بزرگ امت احمد گواهی بر این مهماننوازی است که صدها هزار نفر را در دل خود پذیرا شده است.
در روز ۱۲ ربیعالاول، سنندج قلب زنده جهان اسلام در برپایی جشنی در رسای خاتم پیامبران دارد که تصویری از زندگی، اتحاد، همدلی و وحدت را مخابره خواهد کرد.
