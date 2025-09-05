افت همزمان بهای نفت خام جهانی برای سومین روز متوالی

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با بازگشایی بازارهای آسیایی در روز جمعه، بهای نفت خام WTI تا نزدیکی ۶۳ دلار و برنت تا محدوده ۶۶ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این افت، سومین کاهش متوالی و نشانهای از حرکت بازار به سمت ثبت زیان هفتگی است.
انتظار بازار از نشست اوپکپلاس
تحلیلگران معتقدند اوپکپلاس در نشست پیش رو احتمالاً تولید خود را برای بازپسگیری سهم بازار از تولیدکنندگان شیل آمریکا افزایش خواهد داد. رشد عرضه نه تنها از سوی کشورهای عضو اوپکپلاس بلکه از سوی حفاران مستقل، نگرانیها درباره ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی را بالا برده است.
ذخایر نفت آمریکا غافلگیرکننده رشد کرد
طبق دادههای تجاری، ذخایر نفت خام تجاری آمریکا در هفته گذشته ۲.۴ میلیون بشکه افزایش یافت. از این میزان، ۱.۶ میلیون بشکه در مرکز ذخیرهسازی کوشینگ، اوکلاهما ثبت شده که بزرگترین رشد از ماه مارس محسوب میشود. این آمار بهعنوان نشانهای از ضعف تقاضای سوخت تلقی شده است.
عوامل تشدید فشار بر تقاضا
کندی رشد اقتصادی آمریکا، نزدیک شدن به پایان فصل رانندگی تابستانه، و تأثیر تعرفههای تجاری، همگی به تضعیف چشمانداز تقاضای جهانی سوخت دامن زدهاند.
پیام سیاسی جدید ترامپ به اروپا
در تحولی سیاسی، دونالد ترامپ روز پنجشنبه از اروپا خواست واردات نفت از روسیه را متوقف کند؛ اقدامی که در صورت اجرا میتواند صادرات روسیه را کاهش داده و فشار افزایشی بر قیمت جهانی نفت ایجاد کند.
