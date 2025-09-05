ترافیک صبحگاهی در جاده کرج-چالوس سنگین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این بار ترافیکی از محدوده شهرستانک تا نساء ودر ادامه در دهانه شمالی تونل کندوان در برخی نقاط سنگین است.

وی اضافه کرد: عملیات عمرانی و انسداد مسیر در قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال در محدوده این استان به دلیل اجرای عملیات عمرانی از روز گذشته بسته شده است.

وی گفت: این عملیات عمرانی از ابتدای قطعه دوم آزادراه تهران - شمال محدوده شهرستانک تا انتهای حوزه آزادراه (پل زنگوله) مسیر جنوب به شمال از کیلومتر ۳۲ الی ۵۴، از ۱۱ شهریورماه آغاز شده و تا صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد.

رئیس پلیس راه البرز افزود: پیش بینی شده از ساعاتی دیگر بر حجم ترافیک در جاده کرج - چالوس درمحدوده این استان افزوده می‌شود که محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران - شمال و کرج -چالوس اعمال خواهد شد.

کرمی گفت: تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از ساعت ۱۱ فردا جمعه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

وی گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده از ساعت ۱۴ امروز ۱۴ شهریورماه جاری تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

کرمی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۶ امروز با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.