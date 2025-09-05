یورو باید دیجیتالی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوین دیسک، پیرو سیپولونه، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار کرد: ارز دیجیتال بانک مرکزی منطقه یورو (CBDC) میتواند در صورت حمله سایبری به بانکها یا سایر ارائهدهندگان پرداخت، تداوم کسب و کار را فراهم کند.
وی در پارلمان اروپا در بروکسل افزود: اگر حمله سایبری باعث قطع برنامه بانکی شود، اما خدمات پشتیبانی بانک هنوز در حال کار باشند، مشتریان همچنان میتوانند از طریق برنامه یوروی دیجیتال بانک مرکزی اروپا به حسابهای خود در آن بانک دسترسی داشته باشند.
سیپولونه گفت: علاوه بر این، اگر برنامه یوروی دیجیتال قابلیت آفلاین داشته باشد، میتواند در طول قطع برق که روشهای معمول پرداخت را آفلاین میکند، راهی امن برای کاربران فراهم کند.
عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا تاکید کرد: پول نقد تنها راه نجات واقعی ماست، اما از آنجایی که جامعه به طور فزایندهای از پول نقد فاصله میگیرد و از آنجایی که دسترسی به خود پول نقد در مواقع اضطراری دشوار است، باید آن را با نسخه دیجیتال تکمیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اروپا تقریباً مانند همتایان خود در هر اقتصاد دیگری در سراسر جهان، سالهاست که در حال بررسی امکانات نسخه دیجیتالی ارز خود است. از جمله اهداف بانک، پرداختن به رقابت استیبل کوینها و خدمات پرداخت غیربانکی مانند اپل پی، گوگل پی، پیپال و غیره است.
