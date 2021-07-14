به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد پروژه‌ای چند ساله برای توسعه یورو دیجیتال انجام دهد.

معادل الکترونیکی اسکناس و سکه‌ها یا همان یوروی دیجیتال احتمالاً به صورت کیف پولی الکترونیکی برای ساکنان منطقه یورو عرضه می‌شود.

این بخشی از طرح بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا برای تأمین نیازهای روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک و همگام شدن با شکوفایی ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی (از بیت کوین گرفته تا رمزارز مخصوص فیس بوک) است.

به گفته کارشناسان، یورو دیجیتال احتمالاً شبیه یک حساب بانکی آنلاین یا کیف پول دیجیتال در بانک مرکزی اتحادیه اروپا است.