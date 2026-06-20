به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مؤسسه تحقیقات اقتصادی RWI در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرد اقتصاد آلمان در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که کمتر از برآوردهای قبلی این مؤسسه است.
این مؤسسه در ماه مارس پیشبینی کرده بود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۲ درصد رشد کند، اما اکنون با توجه به افزایش هزینههای انرژی و تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی، برآورد خود را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت نفت، سوخت و حملونقل به تدریج به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کرده و هزینه تولید و خدمات را افزایش داده است.
مؤسسه RWI همچنین پیشبینی کرد نرخ تورم مصرفکننده در آلمان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۹ درصد برسد.
تورستن اشمیت، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتس، در این گزارش اعلام کرد فشار تورمی فعلی تنها به حوزه انرژی و سوخت محدود نمیشود.
وی افزود افزایش هزینهها بهتدریج در زنجیرههای ارزش اقتصادی نفوذ کرده و در قیمت کالاها و خدمات بیشتری قابل مشاهده خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مصرف خصوصی در آلمان احتمالاً در دوره پیش رو ضعیف باقی میماند، زیرا تداوم تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد.
این مؤسسه همچنین پیشبینی کرد اقتصاد آلمان در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با رکود مواجه شود.
در عین حال گزارش یادشده نشان میدهد بخش صنعت آلمان تاکنون عملکردی بهتر از انتظار داشته و شاخصهایی مانند تولید، سفارشات و صادرات در سهماهه نخست سال افزایش یافتهاند.
با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه صادرات قویتر و افزایش سرمایهگذاری عمومی میتواند از صنعت حمایت کند، اما رشد هزینههای انرژی در بلندمدت همچنان فشار قابل توجهی بر اقتصاد آلمان وارد خواهد کرد.
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