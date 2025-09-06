  1. استانها
باند سارقان مسلح در جاده‌های لرستان منهدم شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سارق مسلح و به عنف در جاده‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها جزئیات مهمی از یک عملیات موفقیت‌آمیز پلیس آگاهی لرستان را تشریح کرد.

وی با اشاره به رصد و اشراف کامل پلیس بر تحرکات مجرمان، گفت: الحمدلله توانستیم یک باند سارقان مسلح و به عنف جاده‌ای را که متشکل از سه سارق و یک مال‌خر بودند، شناسایی و دستگیر کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان، افزود: این افراد با شیوه‌های مجرمانه خاص خود، اقدام به سرقت از رانندگان در محورهای مواصلاتی می‌کردند که با اقدام عملیاتی و ضربتی مجموعه پرتوان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان، منهدم شدند.

سردار هاشمی فر، ادامه داد: در ید سارقان چهار دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و همچنین اموال مسروقه کشف و ضبط شد که ارزش این اموال مسروقه و کشف شده، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد اولیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون ۱۷ فقره پرونده سرقت توسط این باند به اثبات رسیده و مال‌باختگان نیز شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: اقدامات قانونی در حال انجام است و پرونده این مجرمان در مسیر قضائی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی لرستان، با لحنی قاطع به مجرمان هشدار داد که برای مجرمان دوراه بیشتر وجود ندارد. راه اول اصلاح و توبه است که بایستی به آغوش جامعه برگردند و قطعاً آغوش جامعه باز و پذیرای توبه‌کنندگان و اصلاح‌شدگان است. راه دوم، قانون و برخورد قاطعی است که مجموعه همکاران ما به واسطه قانون انجام خواهند داد. به‌حکم‌قانون، از هیچ مجرمی در هر سطحی که باشد، عبور خواهیم کرد و اجازه تعدی به حوزه امنیت و آرامش مردم را نخواهیم داد.

سردار هاشمی فر با اشاره به حضور شبانه‌روزی همکاران پلیس و پشتیبانی دستگاه قضائی، تصریح کرد: مطمئن باشند که هیچ راه گریزی غیر از تسلیم‌شدن و برخورد قاطع برای این‌گونه اشرار و اشخاص وجود نخواهد داشت.

