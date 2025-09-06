به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها جزئیات مهمی از یک عملیات موفقیت‌آمیز پلیس آگاهی لرستان را تشریح کرد.

وی با اشاره به رصد و اشراف کامل پلیس بر تحرکات مجرمان، گفت: الحمدلله توانستیم یک باند سارقان مسلح و به عنف جاده‌ای را که متشکل از سه سارق و یک مال‌خر بودند، شناسایی و دستگیر کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان، افزود: این افراد با شیوه‌های مجرمانه خاص خود، اقدام به سرقت از رانندگان در محورهای مواصلاتی می‌کردند که با اقدام عملیاتی و ضربتی مجموعه پرتوان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان، منهدم شدند.

سردار هاشمی فر، ادامه داد: در ید سارقان چهار دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و همچنین اموال مسروقه کشف و ضبط شد که ارزش این اموال مسروقه و کشف شده، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد اولیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون ۱۷ فقره پرونده سرقت توسط این باند به اثبات رسیده و مال‌باختگان نیز شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: اقدامات قانونی در حال انجام است و پرونده این مجرمان در مسیر قضائی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی لرستان، با لحنی قاطع به مجرمان هشدار داد که برای مجرمان دوراه بیشتر وجود ندارد. راه اول اصلاح و توبه است که بایستی به آغوش جامعه برگردند و قطعاً آغوش جامعه باز و پذیرای توبه‌کنندگان و اصلاح‌شدگان است. راه دوم، قانون و برخورد قاطعی است که مجموعه همکاران ما به واسطه قانون انجام خواهند داد. به‌حکم‌قانون، از هیچ مجرمی در هر سطحی که باشد، عبور خواهیم کرد و اجازه تعدی به حوزه امنیت و آرامش مردم را نخواهیم داد.

سردار هاشمی فر با اشاره به حضور شبانه‌روزی همکاران پلیس و پشتیبانی دستگاه قضائی، تصریح کرد: مطمئن باشند که هیچ راه گریزی غیر از تسلیم‌شدن و برخورد قاطع برای این‌گونه اشرار و اشخاص وجود نخواهد داشت.