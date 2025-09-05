به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، اظهار داشت: در آغاز هفته وحدت ایام پرفروغ، عزت آفرین و قدرت آفرین میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام قرار داریم. خورشیدی که در سرزمین حجاز طلوع کرد و عالم انسانیت را به انواز انسان ساز و جامعه پرداز وحی نورانی کرد. در این خطبه نخست در اطراف آرمان والای انبای الهی و فلسفه آفرینش انسان و عالم هستی و راه رسیدن به قللی که خدای سبحان برای انسان و جوامع بشری اماده کرده است در حوصله وقت اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: بلندترین آرمانی که خدای سبحان برای آفرینش عالم ماده و خلقت انسان اراده کرده است فراهم آوردن زمینه تعالی و رشد پدیده‌ای به نام انسان و دستیابی او به عالی‌ترین قلل علم و معرفت و تقرب به خدای سبحان است. قرار گرفتن در جایگاهی که نام پر افتخار خلیفه الله بر او گذارده شود. این آرمان بلند فلسفه آفرینش انسان است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: این آرمان بلند و هدف والا و هدف متوسط از بعثت انبیای الهی که نقش تعیین کننده ای برای این پرواز و حرکت عالی انسان دارد، ساخت یک نظام سیاسی و یک جامعه انسانی عدالت محور است تا جامعه بشری در ترازی از تعلیم و تربیت و تعالی قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه بشری در اندازه‌ای از تعلیم وتربیت قرار گیرد که قیام او، قیام به عدالت باشد. ساخت یک نظام سیاسی عدالت پایه برای رسیدن به آن قله رفیعی که فلسفه آفرینش انسان است. برای تحقق این آرمان‌ها و اهداف والا پیامبر اعظم در قران کریم و سیره عملی و رفتاری خود و سیره پیشوایان معصوم دین پرچم‌هایی رو برافراشته است که اگراین پرچم‌ها را ببینیم و در پرتو ان حرکت کنیم به این سعادت، عظمت و قدرت و منزلت عالی انسانی دست خواهیم یافت.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه بلندترین پرچمی که قران برافراشته است، پرچم علم است، گفت: در ۱۴۰۰ سال قبل که جوامع انسانی نمی‌دانستند علم را چگونه بنویسند، قرآن این پرچم را برافراشته است. راهی که انسان را به منزلت انسانی هدایت می‌کند مسیر عقلانی و علمی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: قرآن خلاصه‌ای از مجموعه معارف و دانش انسان ساز است که انسان‌های عاقل و عالم با او ارتباط برقرار می‌کنند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: صبر در کنار حق، توحید و ایمان مسیر سعادت را تعریف می‌کند لذا بدون اینها هیچ موفقیتی بدست نمی‌آید.

وی تصریح کرد: پرچم دیگری که قران برافراشته است و آن تنها راه رسیدن به عزت در دنیا و اخرت است انکه باید جامعه بشری در کنار هم به ریسمان عقل و علم و وحی و ریسمان توحید، امامت و رسالت چنگ زنند. امکان ندارد جامعه بشری سعادت و عزت را تجربه کند مگر در سایه چنگ به ریسمان عقل، علم و توحیدو ایستادن در کنار یکدیگر.

حجت الاسلام ابوترابی فرد عنوان کرد: صبر فردی و صبر با یکدیگر و در برابر دشمن و تحکیم پیوندها با یکدیگر و رهبری جامعه مسیر سعادت انسان است لذا پیام امام بزرگوار پیام وحدت است. قران در ایات متعددی پیروان ادیان الهی را به وحدت حول کلمه توحید دعوت می‌کند.

وی با طرح این سوال که ما در میان جامعه اسلامی قران، پیامبر، قبله، اهل بیت واحد در کنار هم نباشیم؟ گفت: حیات عقلانی، علمی و اجتماع جامعه بشری حول کلمه حق است و نمی‌توان به وحدت رسید مگر آنکه رابطه ما با یکدیگر مستحکم‌تر از رابطه مادر با فرزند باشد.

