به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا در جریان جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) در نیویورک آغاز می‌شود، برای هیئت‌های دیپلماتیک کشورهایی از جمله ایران، محدودیت‌هایی اعمال کند.

آسوشیتدپرس با اشاره به نامه‌ای داخلی وزارت خارجه آمریکا که مدعی رویت آن شده است، نوشت که محدودیت‌های مسافرتی و سایر محدودیت‌ها برای هیئت‌های دیپلماتیک سایر کشورها از جمله سودان، زیمبابوه و احتمالاً برزیل نیز اعمال خواهد شد.

گرچه این محدودیت‌های احتمالی همچنان تحت بررسی است و امکان تغییر شرایط وجود دارد، اما این پیشنهادها گام دیگری از سوی دولت ترامپ در راستای اعمال مقررات سختگیرانه برای صدور روادید شامل بازنگری گسترده دارندگان مجوز قانونی ورود به آمریکا و همچنین متقاضیان حضور در جلسات سازمان ملل، محسوب می‌شود.

به نوشته آسوشیتدپرس، تردد دیپلمات‌های ایران در نیویورک به شدت محدود است اما براساس یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، ورود آنها به فروشگاه‌های بزرگ نیز بدون دریافت مجوز از وزارت خارجه آمریکا ممنوع خواهد شد!

دولت ترامپ به‌تازگی روادید محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و هیئت دیپلماتیک او برای سفر به نیویورک و شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد.