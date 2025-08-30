درخواست صدور روادید برای هیئت دیپلماتیک فلسطین از آمریکا توسط «کالاس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه خواستار تجدید نظر آمریکا در خصوص عدم صدور روادید برای هیئت دیپلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران در کپنهاگ پایتخت دانمارک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، به عدم صدور روادید برای محمود عباس و هیئت دپیلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطین برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک توسط دولت آمریکا واکنش نشان داد.

کایا کالاس با تاکید بر اینکه تمامی کشورهای اروپا درباره این مسئله اتفاق نظر دارند، افزود: خواستار تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده در چارچوب توافقات موجود میان سازمان ملل و کشور میزبان، حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هستیم.

گفتنی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر از لغو روادید محمود عباس و هیئت دیپلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطین برای حضور در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آتی خبر داده بود.