اعلام همبستگی و وحدت آفرینی زنان سقزی با امت اسلامی

ثریا ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در غرفه فرهنگی، تبلیغی شهدای سقز با حضور بانوان این شهرستان در شهر سنندج مسابقه و جوایزی را طراحی کردیم.
وی افزود: مسابقات مختلفی در حوزههای قرآنی، زبان، اطلاعات عمومی، هوش و موارد دیگر و طراحی کلمات و جملات قرآنی، نقاشی و طراحی کودکان هم داریم.
ابراهیمی بیان کرد: ارائه جوایز مختلف، لوازمالتحریر، پیکسل، روسری و گیره، بادکنک از جوایز این غرفه است.
مسئول غرفه شهدای سقز عنوان کرد: اعلام همبستگی و وحدت آفرینی امت اسلامی از مهمترین هدف شرکت در این مراسم بود که بانوان سقزی کانونها و خانه قرآنها در آن حاضر شدند.
جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.
