ملت ایران حول وحدت و انسجام بازندگی را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و نقش آن در پیشگیری از اختلافات اجتماعی اظهار داشت: تقوا سرآغاز همه خوبیها و عامل نجات انسان در دنیا و آخرت است و بیتقوایی، توجه به هوای نفس و پیروی از شیطان، زمینهساز جدایی، نزاع و اختلاف میان افراد و گروهها میشود.
وی با اشاره به آغاز هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) گفت: امروز دوازدهم ربیعالاول است و تا هفدهم همین ماه، سالروز ولادت حضرت محمد (ص) است که از سوی علما و امام خمینی (ره) به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است.
آیتالله لائینی ضمن درود به رهبر معظم انقلاب که پیش از انقلاب نیز دیدگاه وحدتآفرین داشتند، بر ضرورت انسجام میان مسلمانان و پرهیز از تفرقه تأکید کرد.
وی مهمترین اصل اعتقادی در دین را توحید دانست و افزود: دین همه انبیا یکی است و امتها باید امت واحده باشند زیرا تفرقه و اختلاف، چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه، موجب ضعف و کاهش پیشرفت میشود و سیره پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت پاکش بر وحدت، برادری و همکاری مؤمنان مبتنی بوده است.
آیتالله لائینی با اشاره به اقدامات پیامبر پس از هجرت به مدینه توضیح داد: پیامبر با ساخت مسجد و برقراری عقد اخوت میان مسلمانان، تفاوتهای مالی و اجتماعی را از میان برد و بر پیوند، محبت و نیکی میان مؤمنان تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام میان امت، عامل پیشرفت و بازدارندگی جامعه در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی است.
پیشرفت در سایه وحدت حاصل میشود
وی ادامه داد: هر جا امت اسلامی متحد بوده است، پیشرفت حاصل شده و هر جا نزاع و اختلاف بوده، آسیب دیده است و این قانون در تاریخ دفاع مقدس، مواجهه با فتنههای داخلی و جنگهای ظالمانه رژیم صهیونیستی و دشمنان ایران نیز قابل مشاهده است.
آیتالله لائینی تأکید کرد: دشمنان همواره در تلاشاند تا از طریق اختلاف و نفوذ، انسجام جامعه را از بین ببرند، اما ملت ایران با هوشیاری، ایستادگی و تبعیت از رهبری، بازدارندگی خود را حفظ کرده است.
وی در پایان با تأکید بر پیروی از سیره پیامبر و اهل بیت، گفت: مؤمنان باید در زندگی اجتماعی و خانوادگی با محبت، نیکی و رعایت حقوق دیگران عمل کنند و جامعه را بر پایه تقوا، وحدت و برادری شکل دهند تا نه تنها مشکلات داخلی کاهش یابد بلکه بازدارندگی در مقابل دشمنان نیز تضمین شود.
