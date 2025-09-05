بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدالامام شامگاه جمعه در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) که شامگاه جمعه در بقعه متبرکه ناصرالحق آمل برگزار شد، اظهار داشت: حضرت محمد (ص) بهترین مخلوقات خداوند و پیام‌آور رحمت، مهربانی و خیر برای بشریت بود و امروز در این شرایط حساس منطقه‌ای، پیروی از ایشان بیش از پیش ضرورت دارد.

وی افزود: سیره پیامبر (ص) سراسر حرکت، جهاد و ایستادگی در برابر دشمنان بود. امت اسلامی اگر می‌خواهد از ظلمت و تفرقه رهایی یابد، باید به قرآن تمسک جوید و به مکتب پیامبر بازگردد؛ چرا که هر جامعه‌ای که از قرآن فاصله گرفت، دچار انحطاط و تاریکی شد.

نماینده فرهنگی رسانه‌ای یمن با تأکید بر اهمیت هفته وحدت خاطرنشان کرد: این ایام باید با جدیت دنبال شود و مسلمانان در زیر پرچم پیامبر گرد هم آیند. امروز ملت یمن نیز همچون ایران در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده است و نشان داده‌ایم که در عمل و فعل با جبهه حق همراهیم.

احمدالامام با اشاره به پیوندهای تاریخی یمن و ایران گفت: ما علاقه ویژه‌ای به مردم آمل داریم، چراکه آرامگاه ناصرالحق که خود از یمن به ایران آمد و حکومت اسلامی برپا کرد، نمادی از این ارتباط تاریخی و ایمانی است. این پیوند باید همچنان مستحکم و پایدار باقی بماند.