مؤسسات غیرانتفاعی اجازه آموزش پرستاری را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رحیمی، نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری اظهار کرد: در خصوص مجوزی که به یک مؤسسه غیر انتفاغی برای آموزش پرستاری داده شده، باید به چند نکته اساسی توجه کرد. حدود ۵۰ درصد آموزش پرستاری باید به صورت عملی و بالینی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها صورت بگیرد. دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی بیمارستان‌های زیرمجموعه خود را در اختیار دارند و دانشگاه آزاد هم سال‌هاست در این زمینه فعال است. اما مؤسسات غیرانتفاعی فاقد مراکز درمانی آموزشی هستند و بنابراین بستر لازم برای آموزش بالینی دانشجویان پرستاری را ندارند.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که در کشور کمبودی از نظر تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری نداریم. سالانه حدود ۱۵ هزار نفر در این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند. مشکل اصلی در حوزه پرستاری، نه کمبود دانشجو یا فارغ‌التحصیل، بلکه جذب و نگهداشت نیروی پرستاری در نظام سلامت کشور است بنابراین استناد به کمبود نیرو برای راه‌اندازی رشته پرستاری در مؤسسه به نظر بیشتر یک بهانه است.

رحیمی تاکید کرد: شورای عالی نظام پرستاری مخالفت جدی خود را با این اقدام اعلام کرده است. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پرستاری یکی از ارکان اصلی تعیین نیاز آموزشی و ظرفیت جذب دانشجو در حوزه پرستاری است اما در این تصمیم هیچ‌گونه نظرخواهی یا استعلامی از سازمان صورت نگرفته است. این موضوع می‌تواند در آینده باعث شود که مؤسسات بیشتری بدون داشتن ظرفیت و امکانات لازم وارد این حوزه شوند و سلامت مردم را به خطر بیاندازند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش پرستاری مستقیماً با سلامت مردم مرتبط است و نمی‌توان آن را به مؤسسه‌ای که فاقد فیلد آموزشی است واگذار کرد. بنابراین سازمان نظام پرستاری و شورای عالی آن به هیچ وجه این موضوع را نمی‌پذیرند.

رحیمی بیان کرد:. موضوع دیگری که قابل تأمل است، درج محل آموزش دانشجویان پرستاری در دفترچه آزمون است. این رشته یک رشته آکادمیک است که در تمام دنیا تا مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و حتی پسادکترا ادامه دارد. در کشور ما نیز بیش از ۶۰ هزار دانشجوی پرستاری در حال تحصیل هستند. این رشته نیازمند دسترسی به منابع علمی، کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌هاست و بنابراین آموزش پرستاری نمی‌تواند صرفاً در محیط بالینی بیمارستان خلاصه شود؛ چنین چیزی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. این مسئله مستقیماً سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

وی افزود: طبق پیگیری‌ها، وزارت بهداشت در واقع به یک دانشکده اقماری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله مجوز داده است، اما نام آن مؤسسه در دفترچه نیامده است. اگر چنین است، باید این موضوع به طور شفاف اعلام شود. هر دانشگاه مادر می‌تواند دانشکده‌های اقماری داشته باشد و در چارچوب ضوابط آموزش دهد. این قابل قبول است. اما ذکر نام مؤسسه‌ای غیر انتفاعی در دفترچه آزمون بدون امکانات آموزش بالینی و منابع علمی باید اصلاح شود.

رحیمی گفت: با نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت شاید این موضوع ناشی از یک خطای فرایندی بوده است. با این حال، سازمان نظام پرستاری خواستار اصلاح فوری این اشتباه از سوی دانشگاه مربوطه است. اصرار ما به این موضوع صنفی نیست.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری گفت: نباید با تصمیمات غیرکارشناسی سلامت مردم را به مخاطره بیندازیم. پرستاری رشته‌ای است که حساسیت‌های خاص خود را دارد. روند آموزش پرستاری باید ابتدا در دانشکده، از طریق آزمایشگاه‌ها و تمرین‌های متعدد آغاز شود و سپس دانشجو به تدریج وارد فضای بالینی شود. اگر این مراحل طی نشود و فارغ التحصیل پرستاری بدون آموزش بالینی از روز اول کار برای اولین بار وارد بالین شود، این کار برای بیماران خطرآفرین خواهد بود.

وی یادآور شد: وظیفه اصلی سازمان نظام پرستاری طبق قانون و شرح وظایف محوله ارتقا سلامت مردم است. بر همین اساس، ما این اقدام را مغایر با مأموریت قانونی خود می‌دانیم و معتقدیم چنین تصمیمی سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

رحیمی گفت: نگرانی ما در خصوص آموزش پرستاری در مؤسسات غیر انتفاعی این است که سایر مؤسسات نیز با نگاه صرفاً اقتصادی وارد حوزه پرستاری شوند. اگر این روند آغاز شود و به صدور مجوز برای مؤسسات متعدد بینجامد، دیگر عملاً کنترل موضوع دشوار خواهد بود. سلامت مردم نباید بازیچه تصمیمات نادرست قرار گیرد.

وی ادامه داد: نقص کشور ما آموزش نیروی پرستاری نیست، مشکل در جذب نگهداشت نیروههای پرستاری است، نه در حوزه آموزش و این امر از نظر اقتصادی نیز به حوزه سلامت آسیب می‌زند و به عبارتی گویی هرچه با صرف میلیاردها تومان در کشور نیروی پرستار تربیت می‌کنیم آنها را برای جذب در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها تربیت کرده‌ایم و این خسارت بزرگی برای کشور است.