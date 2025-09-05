  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

وحدت در بین مسلمانان از ضروریات است

بندرعباس - امام جمعه سیریک با تأکید بر اهمیت همبستگی امت اسلامی گفت: وحدت میان مسلمانان یک ضرورت حیاتی است و دشمنان اسلام همواره در تلاش‌اند با ایجاد تفرقه، قدرت مسلمانان را تضعیف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، اظهار کرد: اختلاف و درگیری درون‌امت اسلامی، بزرگترین آسیب برای جهان اسلام است و تنها با پایبندی به قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) می‌توان در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاد.

وی افزود: وظیفه همه مسلمانان این است که فارغ از قومیت، مذهب و مرزبندی‌های سیاسی بر مشترکات دینی تکیه کنند و با تقویت روحیه اخوت و برادری، جامعه‌ای متحد و قدرتمند بسازند.

سالاری در ادامه بر لزوم بصیرت و هوشیاری مسلمانان تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت و همدلی می‌تواند ضامن عزت، استقلال و پیشرفت امت اسلامی باشد.

خطیب نماز جمعه سیریک با بیان اینکه وحدت و همبستگی رمز عزت و استقلال جهان اسلام است، گفت: وحدت و همبستگی رمز عزت، استقلال و پیشرفت جهان اسلام است و همه مؤمنان باید در این مسیر تلاش کنند.

