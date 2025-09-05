وحدت در بین مسلمانان از ضروریات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، اظهار کرد: اختلاف و درگیری درون‌امت اسلامی، بزرگترین آسیب برای جهان اسلام است و تنها با پایبندی به قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) می‌توان در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاد.

وی افزود: وظیفه همه مسلمانان این است که فارغ از قومیت، مذهب و مرزبندی‌های سیاسی بر مشترکات دینی تکیه کنند و با تقویت روحیه اخوت و برادری، جامعه‌ای متحد و قدرتمند بسازند.

سالاری در ادامه بر لزوم بصیرت و هوشیاری مسلمانان تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت و همدلی می‌تواند ضامن عزت، استقلال و پیشرفت امت اسلامی باشد.

خطیب نماز جمعه سیریک با بیان اینکه وحدت و همبستگی رمز عزت و استقلال جهان اسلام است، گفت: وحدت و همبستگی رمز عزت، استقلال و پیشرفت جهان اسلام است و همه مؤمنان باید در این مسیر تلاش کنند.