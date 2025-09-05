به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر جمعه در اجتماع مردم خراسان شمالی به مناسبت سالروز استان شدن که در پارک تفریحی بشقارداش برگزار شد، اظهار کرد: قطعی برق آسیبهایی به مردم و صنایع زد اما تلاش داریم تا پایان سال سهم تولیدی برق استان را به ۱۸۰ مگاوات برسانیم و با بهرهگیری از انرژی خورشیدی، برق مصرفی استان را تأمین کنیم.
وی در ادامه افزود: خراسان شمالی هنوز جوان است و برای رسیدن به خوداتکایی، بالندگی و پویایی، نیازمند مراقبتهای ویژه و همراهی همه اقشار است و در مدت ده ماه خدمت دریافتم که مردم این استان صمیمی، متدین، تلاشگر و قانعاند و به همین دلیل به خادمی آنان افتخار میکنم.
استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: استان شدن برای خراسان شمالی ضرورتی انکارناپذیر بود، چرا که با این اتفاق سهم، داشتهها و کاستیهای استان مشخص شد و مسئولان رسالت دارند برای کاهش نداشتهها و تقویت داشتهها گام بردارند.
نوری بیان کرد: این کار تنها از عهده استاندار برنمیآید بلکه همه مدیران و نمایندگان باید با تفکر استانی وارد میدان شوند و توسعه یک بخش به معنای توسعه کل استان است و تفکر رقابتی و جزیرهای میان شهرستانها ضد توسعه خواهد بود.
وی با اشاره به پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و رئیسجمهور و هیئت دولت وفاق ملی به استان گفت: خوشبختانه در این مدت شش ماهه از سفر دولت، سه هزار میلیارد تومان منابع وارد استان شد و بهزودی ثمرات آن برای مردم نمایان خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی همچنین گفت: برای توسعه استان باید نگاه و تفکر توسعهای در همه بخشها نهادینه شود؛ از حل مشکل راهها و راهاندازی خط دائمی هوایی تا رونق کسبوکار و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی.
وی با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، گفت: مردم خراسان شمالی با وجود تنوع قومی و گویشهای مختلف، به غایت همدل هستند و این بزرگترین سرمایه اجتماعی استان است.
