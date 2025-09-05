  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

تولید برق خراسان شمالی تا پایان سال به ۱۸۰ مگاوات می‌رسد

تولید برق خراسان شمالی تا پایان سال به ۱۸۰ مگاوات می‌رسد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: سهم تولیدی برق استان تا پایان سال با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به ۱۸۰ مگاوات خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر جمعه در اجتماع مردم خراسان شمالی به مناسبت سالروز استان شدن که در پارک تفریحی بش‌قارداش برگزار شد، اظهار کرد: قطعی برق آسیب‌هایی به مردم و صنایع زد اما تلاش داریم تا پایان سال سهم تولیدی برق استان را به ۱۸۰ مگاوات برسانیم و با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، برق مصرفی استان را تأمین کنیم.

وی در ادامه افزود: خراسان شمالی هنوز جوان است و برای رسیدن به خوداتکایی، بالندگی و پویایی، نیازمند مراقبت‌های ویژه و همراهی همه اقشار است و در مدت ده ماه خدمت دریافتم که مردم این استان صمیمی، متدین، تلاشگر و قانع‌اند و به همین دلیل به خادمی آنان افتخار می‌کنم.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: استان شدن برای خراسان شمالی ضرورتی انکارناپذیر بود، چرا که با این اتفاق سهم، داشته‌ها و کاستی‌های استان مشخص شد و مسئولان رسالت دارند برای کاهش نداشته‌ها و تقویت داشته‌ها گام بردارند.

نوری بیان کرد: این کار تنها از عهده استاندار برنمی‌آید بلکه همه مدیران و نمایندگان باید با تفکر استانی وارد میدان شوند و توسعه یک بخش به معنای توسعه کل استان است و تفکر رقابتی و جزیره‌ای میان شهرستان‌ها ضد توسعه خواهد بود.

وی با اشاره به پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و هیئت دولت وفاق ملی به استان گفت: خوشبختانه در این مدت شش ماهه از سفر دولت، سه هزار میلیارد تومان منابع وارد استان شد و به‌زودی ثمرات آن برای مردم نمایان خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی همچنین گفت: برای توسعه استان باید نگاه و تفکر توسعه‌ای در همه بخش‌ها نهادینه شود؛ از حل مشکل راه‌ها و راه‌اندازی خط دائمی هوایی تا رونق کسب‌وکار و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی.

وی با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، گفت: مردم خراسان شمالی با وجود تنوع قومی و گویش‌های مختلف، به غایت همدل هستند و این بزرگترین سرمایه اجتماعی استان است.

کد خبر 6580335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها