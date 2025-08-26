  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

افتتاح ۱۰۱ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی خراسان شمالی

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: افتتاح ۱۰۱ واحد با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح متمرکز ۱۰۱ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی خراسان شمالی اظهار کرد: همه می‌دانیم خانواده‌هایی که دارای فرزند معلول هستند با مشکلات و سختی‌های متعددی به‌ویژه محدودیت‌های مالی مواجه‌اند و لازم است مسئولان توجه ویژه‌ای به آنان داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند معلول افزود: داشتن مسکن برای این خانواده‌ها یک ضرورت است و مسئولان باید با سرکشی به آنان، مشکلات را از نزدیک لمس کرده و برای رفع آن اقدامات عملی انجام دهند.

در ادامه این آیین، صادق جعفری، مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی، گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۷۷۴ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در حال ساخت است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در استان ساخته و تحویل متقاضیان شده است.

