به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سهشنبه در دیدار با معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: قوانین و مقررات حوزه کار باید متناسب با شرایط اقلیمی و اجتماعی هر استان بازنگری و اجرایی شود.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال خراسان شمالی افزود: نرخ بیکاری خراسان شمالی در سطح میانگین کشوری قرار دارد اما به دلیل شرایط خاص اقلیمی، بیکاریهای فصلی در استان به چشم میخورد.
وی با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی ادامه داد: فرصتهای توسعهای هر استان باید بهدقت بررسی شود و آموزشهای مهارتی بهویژه برای افرادی که امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند، تقویت گردد تا مسیر ورود آنان به بازار کار تسهیل شود.
استاندار خراسان شمالی ظرفیتهای ویژه استان در صنایع دستی و تولیدات عشایری را یادآور شد و گفت: عشایر پرتلاش استان سالانه ۳۵ درصد صنایع دستی و ۲۵ درصد مواد پروتئینی را تولید میکنند که میتواند به فرصتی ارزشمند برای توسعه اشتغال پایدار تبدیل شود.
نظر شما