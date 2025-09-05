به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و ملت برای عبور از مشکلات اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: آحاد جامعه باید در قبال مسائل جامعه مسئولیتپذیر باشیم و کمک به نیازمندان را وظیفهای همگانی بدانیم.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور بهویژه تورم، افزود: رشد تورم و گرانی متأسفانه معیشت را بر مردم سخت کردن و فشار مضاعفی بر زندگی آنها وارد میآورد بنابراین باید از سوی مسئولان و کار به دستان چارهای برای این مهم اندیشیده شود.
امام جمعه سنندج با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم در گرو اهتمام جدی مسئولان است، خواستار توجه جدی به مهار تورم، مقابله با گرانی، تأمین مسکن، ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از بخش تولید شد.
ماموستا رستمی به حادثه زلزله مرگبار در کشور همسایه افغانستان اشاره کرد و ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور گفت: مسلمانان باید همچون همیشه که همراه مردم آسیبدیده در هرجای این دنیای پهناور بودهاند این بار نیز در صورت نیاز، آماده حمایت و یاریرسانی به مردم آسیبدیده افغانستان باشند.
وی همچنین با اشاره به تحولات سرزمینهای اشغالی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، تأکید کرد: دین اسلام با هرگونه کشتار و تجاوز به حریم انسانی مخالف است و باید برای تحقق صلح و عدالت تلاش کرد.
امام جمعه سنندج همچنین به جایگاه مسجد در زندگی مسلمانان پرداخت و از مسجد به عنوان یک پایگاه دینی، و دانشگاه رسول خدا یاد کرد و گفت: نیاز است همه در تقویت پیوند مردم با خدا و یکدیگر نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه کردستان «مناره، مسجد و دیانت» است، تصریح کرد: عشق و ارادت مردم این خطه به پیامبر اسلام (ص) نمونهای از استحکام ایمان و پایداری دینی آنان به شمار میرود.
ماموستا رستمی با تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: مردم کردستان با برگزاری جشنهای مذهبی در مساجد و تکایا عشق و ارادت خود را به پیامبر نشان میدهند و این امر موجب تقویت پایههای دین اسلام میشود.
توجه به جایگاه وقف و نهادینه کردن این متن در جامعه از دیگر مواردی بود که در خطبههای امروز توسط امام جمعه سنندج مطرح شد.
