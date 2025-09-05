وحدت بین مسلمانان رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سقائیان در خطبههای نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت ایام هفته وحدت بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به خصوص در سخنرانی سالروز شهادت امام رضا (ع) بر ضرورت حفظ وحدت در بین آحاد جامعه و همه مسلمانان تاکید کردند.
وی با بیان اینکه امروز بهترین کاری که ما میتوانیم کنیم، تلاش برای وحدت بین مسلمانان است، افزود: وحدت بین آحاد مسلمانان از مهمترین خواستههای رسول الله (ص) بود.
امام جمعه موقت مهدیشهر وحدت بین مسلمانان را رمز پیروزی آنان دانست و گفت: دشمنان از تفرقه بین مسلمانان سود میبرند.
سقائیان با بیان اینکه پیامبر (ص) به همه سران کشورهای منطقه و همسایگان نامه نوشت و همه را به اسلام دعوت کرد و حتی کسانی که با ایشان جنگیده بودند را هم بخشید تا یک امت واحد و مبتنی بر وحدت اسلامی بسازد، گفت: همین تاکید بر وحدت بود که اسلام را جهان شمول کرد.
وی با بیان اینکه اتحاد و برابر در میان امت اسلامی، مقولهای واجب است، ابراز داشت: اتحاد در برابر توطئههای دشمنان، اهمیت پیدا میکند.
امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) بهترین الگوها برای جامعه اسلامی هستند، گفت: اگر میخواهیم رشد پیدا کنیم باید از خواستههای معصومان (ع) از ما عنایت داشته باشیم.
