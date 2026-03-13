تغییر راهبرد آمریکا از جنگ نیابتی به مستقیم نشانه شکست استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندرعباس، با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم به تحلیل عمق اختلاف عقیدتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخت و گفت: این فاصله عمیق مانع از نزدیکی دو جبهه اسلام و کفر می‌شود و مسلمانان نباید برای جلب نظر دیگران، هویت دینی خود را زیر سوال ببرند.

هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی و جهانی‌سازی

وی با استناد به دیدگاه مفسران قرآن از جمله علامه سید قطب، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن بر هویت اجتماعی و جمعی مسلمانان تاکید کرده و دین اسلام را دینی کامل معرفی نموده است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به پدیده جهانی‌سازی که امروز دشمنان اسلام دنبال می‌کنند، تصریح کرد: دشمن می‌خواهد در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، ارزش‌های خود را بر جامعه اسلامی تحمیل و هویت دینی و ملی را از مسلمانان بگیرد.

تاکید بر استقلال و پرهیز از تقلید کورکورانه

آیت الله عبادی‌زاده با قرائت پیام آیه شریفه قرآن مبنی بر نارضایتی یهود و نصارا از مسلمانان تا زمانی که از آن‌ها تبعیت نکنند، گفت: قرآن به ما می‌آموزد که در برابر جنگ روانی و تهاجم فرهنگی دشمن باید محکم ایستاد. وظیفه ما مقاومت، تقویت فرهنگ اسلامی و تاکید بر استقلال در برابر جبهه استکبار است.

وی با نقل تعبیر علامه اقبال لاهوری در مذمت تقلید کورکورانه افزود: نباید در برابر ارزش‌های غرب سر تسلیم خم کنیم و جامعه اسلامی باید هویت مستقل خود را حفظ کند.

تقدیر از حماسه روز قدس و تحلیل تحولات منطقه

خطیب جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، این حماسه را نشانه شوکت و عظمت اسلام و قرآن دانست و تاکید کرد: امروز به برکت این راهپیمایی‌ها، شاهد آشفتگی اوضاع در سرزمین‌های اشغالی و مهاجرت معکوس از این منطقه هستیم.

وی با اشاره به تغییر راهبرد آمریکا از جنگ نیابتی به جنگ مستقیم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، این تغییر را معنادار خواند و اظهار داشت: آمریکایی‌ها ۴۷ سال تلاش کردند با مزدوران و عوامل صهیونیستی خود در منطقه غرب آسیا، نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما امروز به دلیل ناکامی در این راهبرد، مستقیماً وارد میدان شده‌اند.

عبادی‌زاده در پایان اظهار داشت: فریادی که روزی مسلمانان تنها سر می‌دادند، امروز به فریاد همه امت اسلامی و آزادگان جهان در آمریکا، اروپا و آفریقا تبدیل شده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مقاومت هستیم.