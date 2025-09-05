به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن فاضلیان ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه همدان اظهار کرد: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، وحدت مهم‌ترین نیاز امروز جامعه است؛ دشمنان نظام سال‌ها برای براندازی تلاش کرده‌اند، اما هر بار این وحدت ملی بوده که آن‌ها را با شکست سخت روبه‌رو کرده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران صلح‌طلب است اما در صورت بروز جنگ و تهدید، «مرد میدان» خواهد بود، افزود: ملت ما از یک وجب خاک خود نمی‌گذرد و این روحیه مقاومتی بارها در تاریخ معاصر به اثبات رسیده است.

فاضلیان به حوادث اخیر منطقه اشاره و تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، علاوه بر قدرت تأثیرگذار موشکی، این اتحاد ملی بود که دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد. مردم باید از اختلافات پرهیز کنند و با گوش سپردن به فرامین رهبر معظم انقلاب، حول محور ولایت فقیه همدل و هم‌صدا باشند.

امام جمعه موقت همدان، اتحاد ملت ایران را «مثال‌زدنی» در سطح جهان توصیف کرد و گفت: امروز فراتر از خط‌کشی‌های حزبی و جناحی، باید وحدت ملی را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر حفظ کنیم.

وی با گرامیداشت یاد شهدای واقعه ۱۷ شهریور، بیان کرد: در این حادثه خونین، مردم انقلابی از سوی بالگردهای ارتش رژیم پهلوی به رگبار بسته شدند و تعداد زیادی به شهادت رسیدند؛ خون پاک آنان ضامن تداوم انقلاب اسلامی شد.

فاضلیان همچنین با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله مدنی در ۲۰ شهریورماه به عنوان نخستین امام جمعه همدان گفت: خدمات و رشادت‌های این شهید محراب در حافظه تاریخی مردم همدان ماندگار است. نقش آیت‌الله مدنی در اعتلای این شهر فراموش‌نشدنی است.

وی افزود: شهید مدنی باور عمیقی نسبت به ضرورت حفظ حجاب اسلامی داشت و اجازه نمی‌داد بی‌حجابی در جامعه نفوذ پیدا کند. امروز متأسفانه در برخی فضاها، از بی‌حجابی عبور کرده و به برهنگی رسیده‌ایم؛ مسئولان و متولیان فرهنگی باید با جدیت بیشتری به این عرصه ورود کنند.