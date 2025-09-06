ژیلا صادقی مجری برنامه «خط قرمز» که از امشب ۱۵ شهریور ساعت ۱۹ از شبکه سه پخش می‌شود در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: «خط قرمز» درواقع خط قرمز همه ایرانی‌هاست، صرفاً اسم یک برنامه نیست؛ خط قرمز همه ماست که همان میهن و وطن است.

وی درباره مهمانان متفاوت این برنامه اظهار کرد: مهمان ما هنرمندان، نام‌آوران و چهره ها نیستند بلکه عامه مردم هستند که شاید اهل هنر و ورزش و … باشند اما شهروند عادی جامعه هستند؛ شهروند عادی که زندگی قبل و بعد جنگ او فرق کرده است و جنگ ۱۲ روزه مسیر فکری‌اش را تغییر داده است.

صادقی درباره اینکه چطور این افراد را پیدا کرده اند، توضیح داد: ما فراخوانی دادیم و درخواست کردیم کسانی که احساس کرده‌اند این ۱۲ روز در زندگی‌شان تحول ایجاد کرده از این تغییر فکری با ما حرف بزنند. در صفحه شخصی خودم این فراخوان را منتشر کردم و از مردم خواستم اگر زندگی قبل و بعد از جنگ آنها متفاوت شده است، درباره‌اش حرف بزنند.

وی با اشاره به افرادی با اندیشه ها و سلایق سیاسی متفاوت عنوان کرد: ما مهمانانی داریم که قبل از جنگ عقاید متفاوتی داشته اند مثلاً یکی از مهمانان برنامه جزو فعالان «زن، زندگی، آزادی» بوده‌است و بعد در برنامه تعریف می‌کند که چطور جنگ باعث شده بفهمد وقتی اسرائیل موشک می زند، خطاب به آنها نمی‌گوید «برو کنار که کشته نشوی». این مهمان تعریف می کند که چطور خیلی از دوستانش که در این ماجرا شرکت کرده اند، شهید شده اند.

صادقی با اشاره به تفاوت های این برنامه در جزئیات پوشش مخاطب تصریح کرد: من از آقای پیمان جبلی رئیس صداوسیما تشکر می‌کنم که اجازه دادند مهمانان ما خودشان باشند، حتی اگر پوشش شان کمی متفاوت است در برنامه حضور پیدا کنند و حرفشان را بیان کنند.

وی با اشاره به دیگر مهمانان برنامه یادآور شد: ما مهمانانی داریم که از ایران مهاجرت کرده بودند و بعد از جنگ ۱۲ روزه به ایران بازگشتند؛ اینها برای زندگی و تحصیلات به کشورهای مختلف مهاجرت کرده بودند اما عین جمله‌شان این بود که «وطنم را دارند به یغما می‌برند» و برای ایران به وطن بازگشتند. علاوه بر این مهمانان حضوری، ویدئو کال و مهمان تلفنی هم داریم و ایرانیانی هستند که در کشورهای دیگر ساکن هستند اما دوست دارند صدایشان به گوش مردم ایران برسد.

این مجری درباره دیگر جزئیات برنامه گفت: ۱۵ قسمت ضبط شده است و تصویربرداری و ضبط گفتگوها همچنان ادامه دارد. درواقع برنامه محدودیتی برای مصاحبه ندارد و البته خود ما فکر نمی‌کردیم با این حجم از متقاضیان روبه‌رو شویم. بنابراین فعلا مشخص نیست برنامه در چند قسمت تمام می شود.

وی با اشاره به فضای این مصاحبه ها تصریح کرد: برنامه و گفتگوها گاهی هم چالشی می شود، من و مهمان برنامه با هم مخالفت می کنیم و گفتگوهایی به صورت بی‌تعارف داریم.

صادقی اضافه کرد: مهمانی داشتیم که اعتقاد دینی نداشت اما مسیر زندگی اش بعد از جنگ عوض شد. در عین حال ما هیچ اجباری نداریم که مهمان چه چیزی بگوید.

وی در پاسخ به اینکه مخاطب چطور می تواند باور کند که قبل از برنامه با مهمانان برای بیان جمله ای هماهنگ نشده است؟ عنوان کرد: گاهی خود مهمان هم از ضبط برنامه خبر ندارد یعنی مهمان به استودیو دعوت می‌شود، من شروع می‌کنم و می گویم بیا کمی گپ بزنیم. درحالی‌که دوربین‌ها شروع می‌کنند به ضبط و با پایان ضبط به او خبر می دهیم. تا برنامه به سمت گفتگوی کلیشه و حرف های شعاری نرود. با این حال خانم ایکس که مهمان برنامه است، دوست و آشنایی دارد که او را می‌شناسند و از عقاید و افکار او با خبر هستند. حتی مهمانی داشته ایم که گفته است خواهرش با او برخورد تندی کرده وقتی متوجه شده به صداوسیما می آید.

صادقی در پایان درباره اجرای این برنامه عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه که شروع شد به برخی مدیران و تهیه کنندگان تلویزیون گفتم من هستم و حاضرم کمک کنم. دوست داشتم خودم بتوانم کاری کنم.