از شایعه مرگ در واشنگتن تا خبر قهرمانی در تهران!

خبرگزاری مهر_مجله مهر؛ رؤیا سادات هاشمی: نیمه شهریور دقیقاً می‌شود وسط سال، جایی که عددهای تقویمی می‌گوید به همان اندازه که می‌توانید سال جاری را از دست رفته بدانید و نسبت به آن ناامید باشید دقیقاً به همان مقدار می‌توانید برای نجات دادن و به دست آوردنش امیدوار باشید. جایی از سال که انگار همه چیز به توازن می‌رسد از روزهای رفته و مانده سال تا گرما و سرمای هوای که کمی به اعتدال نزدیک می‌شود. نقطه‌ای از تقویم که جاده‌های شهری پرترافیک‌تر از قبل می‌شوند تا خانواده‌های ایرانی از ته‌مانده تعطیلات تابستانی و روزهای نیمه اول سال نهایت استفاده را ببرند و برای اوقات فراغتشان برنامه‌ریزی کنند. اما فارغ از همه این‌ها هفته دوم شهریور پر بود از اتفاقات ریز و درشت که باز هم نقل محافل جمع‌های ایرانی شد از آمدن نتایج کنکور تا حواشی حرف‌های بابک زنجانی، دیررسیدن جلسه پزشکیان تا غیبت عجیب ترامپ مقابل دوربین رسانه‌ها!

افشای بیماری پررمز و راز ترامپ

نه فقط ایرانی‌ها که همه دنیا آغاز هفته را با یک خبر عجیب، جذاب و کنجکاوبرانگیز شروع کردند، تا جایی که خبر مرگ ترامپ به یک خبر جنجالی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. در نهایت انتشار تصویری از او برای رفتن به زمین گلف در ویرجینا به این اخبار پایان داد؛ اما کنار این موضوع چیزی که دوباره این رئیس‌جمهور حاشیه‌ساز ایالات متحده را سر زبان‌ها انداخت عکسی از دستان او با لکه‌های عجیب بود که خبر از یک بیماری می‌داد. برای همین هم خود رسانه‌های امریکایی مثل نیویورک تایمز، سی ان ان و واشنگتن پست طی گزارش‌هایی دست به افشاگری زدند و به بررسی بیماری او پرداختند بیماری که می‌گفتند احتمالاً روی تصمیمات سیاسی ترامپ هم اثر خواهد داشتند. آنها نوشتند: «افشاگری اخیر در رسانه‌ها بیشتر به جنبه‌های روانی و نورولوژیکی اشاره دارد، به ویژه شایعات و گزارش‌های تأییدشده در مورد اختلال شناختی خفیف ام سی آی یا حتی مراحل اولیه آلزایمر، که از مصاحبه‌های پزشکی و رفتارهای عمومی او استخراج شده‌اند. این موضوع نه تنها از نظر پزشکی جذاب است، بلکه از نظر سیاسی هم جذاب و مهم است، زیرا ترکیبی از سیاست، رمز و راز و علم است.»

پخش تیتراژ پایانی کنکور ۱۴۰۴

این هفته یک اتفاق پر تب و تاب دیگری هم در خود داشت. خبری که باعث می‌شود نه فقط بچه‌کنکوری‌ها که همه مردم مشتاق به دنبال کردن آن باشند. شروع هفته با اعلام نفرات برتر کنکور آغاز شد که چندان بی‌حاشیه هم نبود از خواهران دوقلوی رشته انسانی که رتبه‌های ۵ و ۶ را به خود اختصاص داده بودند تا نفر اول تجربی که از پدر و مادری جراح بود و عکس سفرهای خارجی‌اش از بودن او در یک خانواده مرفه خبر می‌داد. اما از همه جنجالی‌تر انتشار اخبار آماری درباره کنکور بود که می‌گفت سهم سمپاد در نفرات برتر کنکور ۷۸ درصد و سهم مدارس دولتی صفر درصد بوده. اتفاقی که باعث شد خیلی‌ها از خودشان بپرسند که طی این چند سال چه بلایی بر سر مدارس دولتی و عدالت آموزشی در کشور آمده؟

بابک زنجانی از خرید پرسپولیس تا واردات یک تن طلا!

بابک زنجانی که حالا خیلی‌ها نسبت به حواشی دیروز و امروزش دقیقاً نمی‌دانند که باید جلوی اسمش چه عنوانی را بگذارند به یکی از چهره‌های جنجالی هفته‌ای که گذشت تبدیل شد. مردی که ثروت عجیب و غریبش که منتسب به اوست باعث انتشار اخبار حاشیه‌سازی درباره‌اش می‌شود. دو مورد از شایعاتی که در روزهای گذشته راجع به او ساخته شد از این قرار بود اولی خبر ماجرای واردات یک تن طلا از جانب زنجانی بود که توسط سازمان تعزیرات حکومتی تکذیب و اعلام شد: «محموله ۱۳ کیلویی طلای منتسب به بابک زنجانی به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها و با دستور بانک مرکزی مرجوع شد… این محموله به خاطر رعایت نکردن آئین‌نامه واردات شمش طلا مرجوع شد. طبق آئین‌نامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد. شمش‌های این محموله کمتر از حد مجاز بوده و بانک مرکزی دستور مرجوع شدن آن را صادر کرده است.» خبر دومی دیگر هم ماجرای درخواست زنجانی برای خریدن باشگاه پرسپولیس توسط او بود که وزارت ورزش هم در واکنش به آن گفت: «وزارت ورزش و جوانان به طور کامل سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را واگذار کرده است و هیچ درصدی از سهام این دو باشگاه در اختیار دولت نیست.»

پزشکیان چرا اجلاسش دیر شد؟

از مهمترین اتفاقات هفته گذشته غیبت پزشکیان در عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای بود که با واکنش‌ها و انتقادات بسیاری همراه بود. عده‌ای علت دیر رسیدن رئیس جمهور کشورمان به این اجلاس را برنامه‌ریزی‌های سفر او دانستند اما بعدها مسئولان دولتی این ادعا را رد کردند و گفتند علت نبودن پزشکیان برای این بوده که ایران براساس قوانین، فرهنگ و ارزش‌های شرع مقدس اسلامی پروتکل‌های خاص خود را دارد موضوعی که باعث شده مقامات ایران در برنامه‌های ضیافت اجلاس‌ها شرکت نکنند.

یک کنسرت پر ماجرا

دهم شهریورماه بود که یک خبر پر سر و صدا در دنیای هنر سر و صدا کرد آن هم انتشار خبر کنسرت رایگان «همایون شجریان» در میدان آزادی بود. همایون طی یک نشست خبری با خبرنگاران، گفت که مجوز اجرای این کنسرت را گرفته و قرار است این کنسرت در عصر جمعه، چهاردهم شهریور برگزار شود اما چیزی نگذشت که همه با فراهم نبودن شرایط برگزاری و آماده نبودن زیر ساخت‌های میدان آزادی (آن هم ظرف ۴ روز) پیش‌بینی کردند که به احتمال زیاد این کنسرت لغو خواهد شد؛ حتی شهردار هم اعلام کرد که با توجه به این شرایط دست کم باید کنسرت همایون به جای میدان آزادی در ورزشگاه آزادی اتفاق بیفتد اما در نهایت ۴۸ ساعت بعد همه پیش‌بینی‌ها درست از آب در آمد و شجریان از لغو کنسرتش خبر داد. با انتشار این خبر خیلی‌ها نوک پیکان انتقاداتشان را سمت وزارت ارشاد گرفتند و گفتند چرا این وزارتخانه برای یک برنامه با این عظمت فقط ۴ روز قبل نامه زده؟ و هیچ تدبیری اجرایی برای کنسرت وجود نداشته؟

وقتی تیم والیبال نوجوانان بر طبل شادانه کوبیدند

این هفته یک خبر مسرت بخش و حال خوب‌کن هم داشت. بچه‌های والیبال ایران گل کاشتند و با ایستادن بر روی سکوی قهرمانی حس خوش افتخار را برای مردم ایران به ارمغان آوردند. تیم نوجوانان (زیر ۲۱ سال) ایران با شکست آمریکا در نیمه نهایی و پیروزی مقابل ایتالیا در فینال، موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان والیبال جوانان شد. آنها با این دستاورد با شکوه یک تاریخ‌سازی بی‌نظیر را رقم زدند.