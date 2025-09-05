امام جمعه کاشان: ایران جرقه خیزش جهانی علیه صهیونیسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای بقیه‌الله‌الاعظم برگزار شد اظهار کرد: امروز یمن در برابر ابرقدرت آمریکا ایستاده همان‌گونه که آمریکا ناچار به فرار از افغانستان شد اکنون ناوهایش نیز از برابر مقاومت یمن عقب‌نشینی کرده‌اند

وی با اشاره به تحولات سایر نقاط جهان افزود: سومالی نیز بیدار شده و نیروهای آمریکایی مستقر در خاک خود را هدف قرار داده و اعلام کرده است تا زمانی که واشنگتن از رژیم صهیونیستی حمایت کند این حملات ادامه خواهد یافت

امام جمعه کاشان با بیان اینکه موج تغییر در افکار عمومی جهان مشهود است، گفت: حتی ترامپ اذعان کرده که روزگاری در مجلس سنای آمریکا کسی جرأت سخن گفتن علیه اسرائیل را نداشت اما حالا بسیاری موضع می‌گیرند طبق یک نظرسنجی تنها چهل درصد جوانان آمریکایی حامی اسرائیل هستند و ۶۰ درصد از مردم غزه حمایت می‌کنند، اعزام ۷۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه نشانه روشنی از بیداری جهانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق به مناسبت‌های هفته جاری گفت: اهل سنت یازدهم ربیع‌الاول را به عنوان میلاد پیامبر جشن می‌گیرند اما در کتاب کافی نوشته مرحوم کلینی دوازدهم ربیع به عنوان روز ولادت پیامبر ذکر شده است

امام جمعه کاشان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سوم فروردین ۱۳۹۹ درباره نقش سیاسی پیامبر اظهار کرد: تشکیل نظام اسلامی و ایجاد قدرت سیاسی و اجتماعی از اقدامات مهم پیامبر بود که نشان می‌دهد حکومت از لوازم نبوت است

وی با مرور سیره پیامبر (ص) افزود: ایشان در سیزده سال حضور در مکه معارف قرآن را به مردم رساندند و در مکه و مدینه به تربیت نیرو پرداختند نخستین نماز جمعه پیامبر در شانزدهم ربیع‌الاول برگزار شد و پس از ورود به مدینه در فقیرترین محله آن زمان یثرب ساکن شدند و با دستان خود پی‌کنی مسجد را آغاز کردند

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ایجاد وحدت را از دیگر اقدامات پیامبر توصیف کرد و گفت: در آن زمان سه قبیله بزرگ یهود و برخی اهل کتاب در قلعه‌های اختصاصی زندگی می‌کردند پیامبر با آنان قراردادی برای تعامل تهیه کرد هرچند ثروت و برتری فرهنگی یثرب در دست یهودیان بود اما بازار آنها را تعطیل نکرد و به جای آن بازار اسلامی را راه‌اندازی کرد که کالاها را با قیمتی کمتر به مسلمانان عرضه می‌کرد.

وی یادآور شد: پیامبر برای ایجاد برادری میان مسلمانان ملاک برتری را تقوا قرار داد و حتی اشراف را در کنار بردگان نشاند امام خمینی نیز از همین الگوی ده ساله نبوی در بنیان‌گذاری نظام اسلامی بهره گرفت.