محور کندوان یکطرفه شد

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: مسیر جنوب به شمال محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال به دلیل تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود است و مسافران می‌توانند از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن‌آباد تا میانک و تونل به صورت سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در محور هراز مسیر دو طرفه محدوده‌های چلاو و بایجان و مسیر شمال به جنوب محدوده گزنک با ترافیک سنگین همراه است.

صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان جریان دارد و از لحاظ شرایط آب و هوایی هیچ مورد خاصی گزارش نشده است.