به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پیمانجو در خصوص عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور قدیم یاسوج – سمیرم گفت: آسفالت این محور با هدف افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت سطح راه در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس قرارداد منعقده، در این پروژه پنج‌هزار مترمربع لکه‌گیری با آسفالت بیندر ۱۹-۰ به ضخامت شش سانتیمتر، ۶۷ هزار کیلوگرم اندود سطحی و اجرای روکش ماسه آسفالت به طول چهارده کیلومتر، عرض ۷/۵ متر و ضخامت ۲/۵ سانتیمتر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تاکنون چهار کیلومتر روکش ماسه آسفالت، چهار کیلومتر و ۶۵۰ متر قیرپاشی و ۶۵۰ متر قیرپاشی تکمیلی انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: پیش از آغاز عملیات اجرایی، کل سطح راه شستشو و پاکسازی شد و قبل از قیرپاشی نیز نسبت به هواگیری سطح مسیر اقدام شود.