به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کهکیلویه و بویر احمد، روکش آسفالت محور سپیدان – یاسوج به بهره برداری رسید.

بر این اساس وزیر راه و شهرسازی که برای افتتاح طرح های عمرانی به استان کهکیلویه و بویر احمد سفر کرده بود، در مسیر خود با عبور از محور سپیدان – یاسوج، روکش آسفالت این محور مورد بهره برداری قرار گرفت.

مشخصات این پروژه شامل طول 10 کیلومتر، عرض 14.5 متر و ضخامت 5 سانتی متر با تناژ 17 هزار تن و با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال است.

این پروژه سبب ارتقای سطح ایمنی و کاهش احتمال تصادفات و تلفات جاده ای خواهد شد.