۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

جمع آوری معتادان متجاهر با اجرای طرح آرامش در کردکوی

کردکوی-فرمانده انتظامی کردکوی گفت: با اجرای طرح آرامش معتادان متجاهر در این شهرستان جمع آوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدفرزبود اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، طرح تشدید فعالیت‌های انتظامی وجمع آوری معتادان پرخطربا محوریت پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز توسط مأموران انتظامی شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: طی عملیات‌های انجام شده ۷ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و۹ معتاد متجاهر نیز از سطح شهر جمع آوری شدند.

فرزبود اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح از دستگیر شدگان مقداری انواع مواد مخدر، آلات استعمال و توزین کشف شد.

فرمانده انتظامی کردکوی اظهار کرد: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرح‌های مشابه همچنان تداوم خواهد یافت و مردم نیز همواره باید پلیس را در اجرای موفقیت آمیز این طرح‌ها مساعدت کنند.

