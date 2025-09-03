به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح آرامش در شهر با موضوع دستگیری خردهفروشان و پاکسازی پاتوقهای معتادان متجاهر با هماهنگی مراجع قضائی در سطح شهرستان سلسله اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه در نتیجه این طرح طی یک هفته گذشته ۱۲ خردهفروش مواد مخدر به همراه مقدار دو کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی و سنتی دستگیر و ۳۹ معتاد متجاهر جمعآوری و ساماندهی و تحویل مرکز ترک اعتیاد شدهاند، تأکید کرد: اجرای این طرح بهصورت مستمر و در راستای مطالبات مردمی ادامه خواهد داشت و به شهروندان توصیه میشود، گزارشهای خود در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر و تجمع معتادان متجاهر را به پلیس اعلام تا نسبت به پاکسازی و جمعآوری آنان اقدام شود.
