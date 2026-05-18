رهایی ۳ محکوم به قصاص در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از رهایی سه زندانی محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در شهرهای آمل و بهشهر خبر داد.گ و افزود: آیین مصالحه و گذشت اولیای دم از قصاص با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران مرتبط و پیگیری مستمر رئیس و مددکاران اجتماعی زندان آمل برگزار شد و اولیای دم ضمن بخشش، از اجرای حکم قصاص گذشتند.

وی ادامه داد: در شهرستان بهشهر نیز اولیای دم با گذشت از حق خود، عمری دوباره به یک محکوم به قصاص بخشیدند.

پوریانی افزود: با پیگیری مستمر رئیس و شورای حل اختلاف مستقر در زندان بهشهر و همزمان با شب شهادت حضرت جوادالائمه (ع) که مظهر جود و بخشش است و با گذشت اولیای دم، یک زندانی محکوم به قصاص نفس در زندان بهشهر از مجازات رهایی یافت.