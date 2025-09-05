  1. استانها
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

بخش‌هایی از جشن میلاد پیامبر (ص) در آمل

بخش‌هایی از جشن میلاد پیامبر (ص) در آمل

آمل - بخش‌هایی از جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم صلی الله را با حضور باشکوه مردم دیار مازندران در آمل مشاهده می‌کنید.

