به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح سهشنبه در شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون بیش از ۹۸ درصد اعتبارات تملک داراییهای سال جاری جذب شده و انتظار میرود در روزهای پایان سال مالی ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب شود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای حوزه حقوقی و مستندسازی گفت: در شش ماهه نخست سالجاری، صدور اسناد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته، و تاکنون در امسال پنج سند ثبت شده است.
وی با بیان اینکه موفقیتهای ورزشی و اجتماعی استان نتیجه تلاش همه همکاران است، افزود: جامعه انتظار دارد این اداره کل محملی برای افزایش تحرک و نشاط باشد و عملکرد آن متناسب با مأموریتهای ذاتی حوزه جوانان و ورزش انجام شود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: فضاسازی مناسب برای استفاده ورزشکاران و اجرای برنامههای مختلف ضروری است.
وی شفافیت و بیان مستقیم مشکلات از سوی کارکنان را یکی از موارد مهم اعلام کرد و گفت: اگر مسائل و دغدغهها بهطور مستقیم با مدیران مطرح شود، قطعاً قابل حل خواهند بود.
قناد با بیان اینکه تلاش شده است با رایزنیهای مختلف، تغییراتی در پرداختیها و امکانات رفاهی ایجاد شود و بازخوردها نشان میدهد این روند نسبت به گذشته بهبود یافته است، اظهار کرد: متأسفانه در بین وزارتخانههای کشور، وزارت ورزش و جوانان در حوزه اعتبارات در رتبههای آخر قرار دارد و این مطالبه جدی باید با پیگیری نمایندگان مردم در مجلس دنبال شود.
