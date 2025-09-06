  1. اقتصاد
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۹

کریدور زنگزور تهدیداست یا مزیت ژئوپلیتیکی برای ایران؟

یک کارشناس ریلی گفت: کریدور زنگزور در واقع یکی از مزیت‌های ایران محسوب می‌شود چرا که ارتباط زمینی بین آذربایجان، ترکیه و نخجوان از داخل خاک ایران در حال تکمیل است.

سید حسین میرشفیع کارشناس صنعت ریلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تقویت جایگاه ایران در حوزه ترانزیت، گفت: کشورها و تجار صاحبان کالا با توجه به مزیت‌های نسبی اقدام به انتخاب مسیر می‌کنند و موضوع بازاریابی در ترانزیت همانند سایر حوزه‌های اقتصادی نقش جدی دارد.

وی افزود: بنابراین ما باید شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خود را توسعه دهیم، مقررات را تسهیل کنیم، امکانات و ایمنی بار را تقویت کنیم و امکان رصد بار برای صاحبان کالا فراهم شود تا بار تجار با سرعت انتقال یابد. اگر این اقدامات پیگیری شود، هزینه تمام‌شده حمل بار از مسیر ایران کاهش یافته و قابل رقابت خواهد شد. همچنین تقویت پیمان‌های کریدوری با همسایگان می‌تواند جهش ترانزیتی ایران را رقم بزند.

پروژه آیمک شکست‌خورده است

میرشفیع با اشاره به طرح‌های کریدور آیمک و زنگزور و نوع دیپلماسی اقتصادی ایران در این زمینه گفت: نباید مرعوب تبلیغات شد. از ابتدا هم پروژه آیمک شکست خورده به شمار می‌رود و آن‌گونه که مطرح می‌شود، ظرفیت تعیین‌کننده‌ای ندارند. کریدور زنگزور در واقع یکی از مزیت‌های ایران محسوب می‌شود چرا که ارتباط زمینی بین آذربایجان، ترکیه و نخجوان از داخل خاک ایران در حال تکمیل است و توافقات آن از گذشته انجام شده است.

وی بیان کرد: ما پل مرزی در حاشیه ارمنستان داریم که از آنجا مسیر به نخجوان و سپس ترکیه متصل می‌شود. این کریدور پیش‌تر هم وجود داشت اما اختلافات سیاسی میان آذربایجان و ارمنستان مانع بهره‌برداری کامل از آن شد. واقعیت این است که در حوزه کریدوری هیچ تهدیدی متوجه ایران نشده است. در حوزه ارمنستان نیز توافقات جدی برقرار بوده و همکاری‌ها ادامه دارد، بنابراین نگرانی اصلی بیشتر به جنبه‌های سیاسی، تغییرات جغرافیای مرزی و نفوذ ناتو بازمی‌گردد.

نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه ترانزیتی اگر مرز ایران با ارمنستان و گرجستان همچنان فعال بماند، هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌شود. البته ایران نباید منفعل بماند و تصور کند که سایر کشورها الزاماً مجبور به انتخاب مسیر ایران هستند. مسیرهای رقیب از طریق دریای خزر، آسیای میانه به سمت شمال روسیه و حتی مسیرهای دریایی وجود دارند که در صورت غفلت می‌توانند جایگزین ایران شوند.

کریدور آیمک به دلیل ناامنی‌های رژیم صهیونیستی کارآمد نیست

وی افزود: شرایط فعلی در دریای سرخ فرصتی برای ایران ایجاد کرده تا با بازاریابی و توسعه زیرساخت‌ها، جایگاه خود را در رقابت ترانزیتی تقویت کند. درباره کریدور آیمک نیز باید گفت به دلیل ناامنی‌های موجود، به‌ویژه در ارتباط با رژیم صهیونیستی، این مسیر قابل اتکا و رقابت‌پذیر نیست.

میرشفیع با اشاره به لزوم ارتقای ایمنی و شفافیت در حمل‌ونقل گفت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که صاحبان کالا بدانند بارشان در چه مدت، با چه هزینه‌ای و از چه مسیری منتقل می‌شود. هماهنگی بین دستگاه‌های حمل‌ونقلی، گمرکی و امنیتی برای افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها ضروری است و همین عامل می‌تواند رقابت‌پذیری ایران را در عرصه ترانزیت ارتقا دهد.

سند ملی ترانزیت به‌زودی ابلاغ می‌شود

وی تاکید کرد: اخیراً سند ملی ترانزیت در دست تهیه و ابلاغ است که چارچوب کلی فعالیت دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه مشخص می‌کند و می‌تواند نقشه راهی برای آینده ترانزیت کشور باشد.

نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از موضوعات مهم، تقویت ارتباط ریلی ایران با عراق است. پروژه‌های راه‌آهن شلمچه - بصره و کرمانشاه - خسروی در حال تکمیل هستند و ایران را به شبکه ریلی عراق متصل می‌کنند. با توجه به ظرفیت‌های موجود میان دو کشور و همچنین بازار انرژی، این اتصال می‌تواند تبادلات کالایی را افزایش دهد و امنیت و سرعت حمل بار را در منطقه ارتقا بخشد.

زهره آقاجانی

