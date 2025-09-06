حجتالاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و دولتمردان باید پیگیر دغدغهها و رفع مشکلات مردم باشیم و صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مسکن ملی اظهار کرد: یکی از جدیترین مطالبات مردم ساوه و زرندیه تعیین تکلیف زمینهای مسکن ملی است چرا که سالهای زیادی است خانوادهها منتظر اجرای وعدهها هستند، اما هنوز بلاتکلیفی ادامه دارد.
وی افزود: از وزیر راه و شهرسازی انتظار میرود هرچه سریعتر وضعیت این پروژهها را مشخص کند تا مردم بیش از این سرگردان نباشند.
حجت الاسلام سبزی به مشکلات زیرساختی حوزه انرژی
اشاره کرد و گفت: قطعیهای مکرر برق در شهرستانهای ساوه و زرندیه به یک معضل جدی تبدیل شده است، این در حالی است که این منطقه از نخستین مناطقی بوده که نسبت به ایجاد نیروگاههای خورشیدی اقدام و سرمایهگذاری قابل توجهی در این زمینه انجام داد.
وی افزود: با وجود این ظرفیتها، مردم همچنان با خاموشیهای پیدرپی روبهرو هستند و این موضوع علاوه بر زندگی روزمره، به صنعت و تولید نیز آسیب وارد کرده است.
حجتالاسلام سبزی با انتقاد از کمتوجهی به مشکلات معیشتی مردم افزود: اگر دولت به دنبال نشاط اجتماعی واقعی در جامعه است، باید در حوزههایی چون برق، آب و معیشت مردم تدبیر کند، نه اینکه وقت و انرژی کشور صرف مسائل حاشیهای شود چرا که مردم از مسئولان انتظار دارند در راستای رفع مشکلات گامهای موثرتری بردارند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره جزایر سهگانه تأکید کرد و گفت: ایران بر جزایر سهگانه مالکیت تاریخی، قانونی و همیشگی دارد، این موضوع نه قابل مذاکره است و نه اجازه داده میشود که خدشهای به آن وارد شود، به دولتهای حاشیه خلیج فارس هشدار میدهیم که در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی نشوند.
حجت الاسلام سبزی ادامه داد: مردم ساوه و زرندیه سهم بزرگی در تولید، صنعت و انرژی کشور دارند و شایسته نیست با مشکلاتی چون قطعی برق، تأخیر در پروژههای عمرانی و کمتوجهی به مسائل معیشتی مواجه باشند.
