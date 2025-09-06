  1. استانها
  2. مرکزی
زمین‌های مسکن ملی ساوه در اسرع وقت تعیین تکلیف شود

ساوه- نماینده مردم ساوه و زرندیه گفت: تعیین تکلیف زمین‌های مسکن ملی یکی از جدی ترین مطالبات مردم این ۲ شهرستان است که باید در اسرع وقت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و دولتمردان باید پیگیر دغدغه‌ها و رفع مشکلات مردم باشیم و صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مسکن ملی اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم ساوه و زرندیه تعیین تکلیف زمین‌های مسکن ملی است چرا که سال‌های زیادی است خانواده‌ها منتظر اجرای وعده‌ها هستند، اما هنوز بلاتکلیفی ادامه دارد.

وی افزود: از وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر وضعیت این پروژه‌ها را مشخص کند تا مردم بیش از این سرگردان نباشند.

حجت الاسلام سبزی به مشکلات زیرساختی حوزه انرژی
اشاره کرد و گفت: قطعی‌های مکرر برق در شهرستان‌های ساوه و زرندیه به یک معضل جدی تبدیل شده است، این در حالی است که این منطقه از نخستین مناطقی بوده که نسبت به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی اقدام و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این زمینه انجام داد.

وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، مردم همچنان با خاموشی‌های پی‌درپی روبه‌رو هستند و این موضوع علاوه بر زندگی روزمره، به صنعت و تولید نیز آسیب وارد کرده است.

حجت‌الاسلام سبزی با انتقاد از کم‌توجهی به مشکلات معیشتی مردم افزود: اگر دولت به دنبال نشاط اجتماعی واقعی در جامعه است، باید در حوزه‌هایی چون برق، آب و معیشت مردم تدبیر کند، نه اینکه وقت و انرژی کشور صرف مسائل حاشیه‌ای شود چرا که مردم از مسئولان انتظار دارند در راستای رفع مشکلات گام‌های موثرتری بردارند.

زمین‌های مسکن ملی ساوه در اسرع وقت تعیین تکلیف شودنماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره جزایر سه‌گانه تأکید کرد و گفت: ایران بر جزایر سه‌گانه مالکیت تاریخی، قانونی و همیشگی دارد، این موضوع نه قابل مذاکره است و نه اجازه داده می‌شود که خدشه‌ای به آن وارد شود، به دولت‌های حاشیه خلیج فارس هشدار می‌دهیم که در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی نشوند.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: مردم ساوه و زرندیه سهم بزرگی در تولید، صنعت و انرژی کشور دارند و شایسته نیست با مشکلاتی چون قطعی برق، تأخیر در پروژه‌های عمرانی و کم‌توجهی به مسائل معیشتی مواجه باشند.

