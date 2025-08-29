اجرای ۲۶ هزار واحد مسکن ملی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح ۱۳۲ واحد مسکونی آپارتمانی طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید مهاجران با اشاره به افتتاح ۹۸۷ پروژه با اعتبار بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در استان اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت، رفع مشکلات بخش مسکن در اولویت قرار داشته است.

وی افزود: با وجود خشکسالی، ناترازی انرژی و شرایط دشوار اقتصادی، اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن بدون توقف دنبال شده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در این طرح ناشی از مسائل فنی و اجرایی و بخشی دیگر مربوط به مدیریت و تأمین آورده متقاضیان است.

وی ادامه داد: تعهد دولت در این طرح تنها تأمین زمین و تسهیلات بانکی است و منابع مالی پروژه باید از محل تسهیلات و آورده متقاضیان تأمین شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: هر میزان که متقاضیان در تأمین آورده کوتاهی کنند، تبعات آن متوجه همه متقاضیان خواهد شد.

زندیه وکیلی گفت: بسیاری از اعتراضات با توضیح و تشریح جزئیات برای مردم برطرف می‌شود اما متقاضیانی که آورده ناچیز دارند باید حذف شوند تا حقوق سایر افراد ضایع نشود.

بخش بزرگی از پروژه‌های مسکن ملی در مرکزی تا پایان سال جاری تحویل می‌شود

استاندار مرکزی با بیان اینکه در ابتدای فعالیت دولت، استان مرکزی در حوزه مسکن ملی در رتبه ۲۵ تا ۳۰ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته امروز این استان مرکزی در جمع ده استان برتر کشور در اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.

وی افزود: از شرکت عمران انتظار می‌رود حمایت بیشتری داشته باشد تا ضمن رفع موانع، روند اجرای طرح تسهیل شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در مدیریت استان نیز تلاش می‌کنیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وی ادامه داد: با تغییر رویکرد در شرکت مادر تخصصی عمران و توجه به جزئیات، بسیاری از مشکلات طرح قابل حل خواهد بود.

استاندار مرکزی گفت: متعهد هستیم با مدیریت صحیح و رعایت کامل حقوق متقاضیان، واحدهای مسکونی مناسب را در چارچوب شرایط تسهیل‌شده در اختیار مردم قرار دهیم.