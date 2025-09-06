سولان؛ پیوند سیر و موسیر با گردشگری و اقتصاد محلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روستای سولان در همدان، با خاک حاصلخیز و مهارت دیرینه کشاورزانش، سال‌هاست به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیر و موسیر ایران شناخته می‌شود. اما آنچه این مزیت کشاورزی را به فرصت اقتصادی و گردشگری تبدیل کرده، جشنواره‌ای است که این محصول استراتژیک را در مرکز توجه ملی قرار می‌دهد.

هفتمین جشنواره سیر و موسیر سولان، ۱۳ و ۱۴ شهریور امسال، با استقبال کم‌نظیر گردشگران، کشاورزان، فعالان صنایع غذایی و رسانه‌ها برگزار شد. این رویداد، فراتر از یک گردهمایی ساده، به نماد «گردشگری کشاورزی» در استان تبدیل شد.

جذب گردشگر با ترکیب فرهنگ و محصول

برنامه‌های متنوع جشنواره از مسابقه آشپزی محلی تا اجرای موسیقی و تئاتر سنتی و نمایش صنایع دستی، فضایی ساخت که گردشگران نه تنها برای خرید محصول، بلکه برای تجربه فرهنگ و زندگی بومی سولان به این روستا آمدند. این تجربه، به گفته مسئولان میراث فرهنگی، یک عامل کلیدی برای تداوم سفر گردشگران در سال‌های بعد است.

۱۲ غرفه متنوع عرضه، با حذف واسطه‌ها، محصول را مستقیم از مزرعه به دست خریدار رساندند. در این بازه، کشاورزان موفق شدند محصول خود را با قیمت منصفانه و سود بیشتر بفروشند و خریداران نیز با اطمینان از کیفیت محصول، خرید کنند. این مدل فروش می‌تواند الگویی برای سایر روستاهای تولیدکننده کشور باشد.

برندسازی ملی و جهانی

ثبت جهانی سیر همدان در سال ۱۴۰۲، فرصتی طلایی برای معرفی آن در بازارهای خارجی ایجاد کرده است. جشنواره، با توجه رسانه‌ای و حضور گردشگران، این برند را پررنگ‌تر و جایگاه سولان را در نقشه کشاورزی ایران تثبیت کرده است.

ورود گردشگران به سولان نه تنها فروش محصولات کشاورزی، که رونق رستوران‌های محلی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فروش صنایع دستی را نیز به همراه داشت. مسئولان استانی بر این باورند که چنین رویدادهایی موتور محرکه‌ای برای اشتغال پایدار در روستاها هستند.

به گفته کارشناسان، جشنواره سیر و موسیر نمونه‌ای موفق از پیوند اقتصاد کشاورزی با گردشگری است که می‌تواند الگوی توسعه روستایی در سراسر ایران باشد.

ظرفیت‌های متنوع کشاورزی؛ از سیر جهانی تا ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی

حمید ملانوری‌شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع محصول در همدان اظهار کرد: از سیر و موسیر گرفته تا انگور، گردو، گندم، سیب‌زمینی و بیش از ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی، همگی ظرفیت‌هایی هستند که در صورت مدیریت صحیح و اتصال به زنجیره ارزش، می‌توانند جایگاه استان را به‌عنوان قطب کشاورزی دانش‌بنیان و صادرات‌محور کشور تثبیت کنند.

شهرک تخصصی سیر در مسیر اجرا

وی از پیش‌بینی احداث شهرک تخصصی سیر در برنامه‌های توسعه‌ای استان خبر داد و افزود: اجرای این طرح، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده واقعی را نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان خواهد کرد و همدان را در بازارهای داخلی و خارجی توانمندتر می‌سازد.

تحقق شعار سال با حمایت از سرمایه‌گذاران

استاندار همدان با تأکید بر اینکه شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید در همه بخش‌های کشاورزی محقق شود، تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه صنایع تبدیلی و پیوند دادن کشاورزی به گردشگری از برنامه‌های محوری مدیریت استان است. به‌گفته او، سرمایه‌گذاری در این حوزه سودآور بوده و نقش مهمی در افزایش تولید ملی و ایجاد مشاغل پایدار دارد.

ملانوری‌شمسی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره سیر و موسیر سولان، تأکید کرد: این رویداد تنها یک آئین نمادین نیست، بلکه نقطه آغاز حرکتی نو برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی استان و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. احترام به کشاورزان و حمایت از تولید ملی، رسالت مشترکی است که همه مسئولان باید به آن پایبند باشند.

جشنواره؛ حلقه اتصال کشاورزی و گردشگری

مجید درویشی فرماندار همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفتمین جشنواره سیر و موسیر سولان اظهار کرد: جشنواره‌ها به‌ویژه در حوزه محصولات بومی، نه تنها بُعد فرهنگی و اجتماعی دارند بلکه موتور محرک اقتصاد محلی نیز به‌شمار می‌آیند.

وی افزود: ترکیب ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی پایدار، می‌تواند پایه‌گذار توسعه همه‌جانبه و پایدار در استان همدان باشد و جشنواره سیر و موسیر نیز این توان بالقوه را به نمایش گذاشت.

رونق اقتصاد محلی با رویکرد مردمی

فرماندار همدان با تأکید بر اهمیت مردمی بودن این‌گونه رویدادها تصریح کرد: مشارکت مستقیم مردم در برگزاری جشنواره‌ها ضمن افزایش حس تعلق اجتماعی، موجب تقویت بازار فروش محصولات محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌شود.

درویشی با ارزیابی مثبت روند برگزاری این رویداد، از تلاش دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای اسلامی، دهیاری سولان و همراهی صمیمانه مردم این روستا قدردانی کرد و گفت: رمز موفقیت این جشنواره، اتحاد و همدلی اهالی بود که نشان داد توسعه واقعی با مشارکت مردمی محقق می‌شود.

جشنواره سیر و موسیر سولان همدان نمونه موفقی از پیوند کشاورزی، گردشگری و اقتصاد محلی است

احمد الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر برگزاری جشنواره سیر و موسیر سولان اظهار کرد: برگزاری جشنواره سیر و موسیر، علاوه بر معرفی این محصول استراتژیک در سطح ملی و بین‌المللی، سه دستاورد مهم برای سولان داشته است؛ نخست، افزایش درآمد مستقیم کشاورزان از طریق فروش بدون واسطه محصول؛ دوم، جذب گردشگران و ایجاد جریان اقتصادی در بخش خدمات و صنایع‌دستی؛ و سوم، ارتقای برند منطقه به‌عنوان مقصد گردشگری کشاورزی.

کارشناس گردشگری و توسعه روستایی تصریح کرد: در جهان امروز، روستاهایی که توانسته‌اند محصولات کشاورزی خود را به شکل رویدادهای فرهنگی و گردشگری معرفی کنند، سهم بیشتری از بازار گردشگری تخصصی و روستایی را به دست آورده‌اند. سولان نیز با تمرکز بر سیر و موسیر، توانسته این الگو را عملیاتی کند.

الیاسی با اشاره به نتایج اقتصادی این جشنواره افزود: حضور گردشگران و ایجاد بازار موقت ولی پُرتحرک برای محصولات، فرصتی را فراهم کرده که مشاغل فصلی و دائمی در حوزه حمل‌ونقل، پذیرایی، صنایع‌دستی و خدمات گردشگری رشد کنند. این رویداد علاوه بر رونق اقتصادی کوتاه‌مدت، می‌تواند پایه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در منطقه باشد.

گفتنی است، جشنواره سیر و موسیر سولان امسال نیز نشان داد که تلفیق فرهنگ، کشاورزی و گردشگری نه یک شعار، بلکه راهکاری عملی برای رونق اقتصاد روستاهاست. رایحه سیر و موسیر این دیار، همراه با صدای موسیقی محلی و همدلی اهالی، اثبات کرد که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی می‌توان مسیر توسعه پایدار را هموار کرد. اکنون، پس از بسته شدن آخرین غرفه‌ها و خاموش شدن چراغ‌های جشن، نام سولان همچون برندی معتبر در ذهن گردشگران و سرمایه‌گذاران ماندگار شده است.