آغاز برداشت ۱۵۰ هزار تن انگور از باغات استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش اظهار کرد: برداشت انگور از ۳۸ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات بارور استان قزوین آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت شود.

وی افزود: استان قزوین دارای ۳۹ هزار و ۱۲۰ هکتار باغ انگور است که از این میزان، ۳۸ هزار و ۵۰۰ هکتار بارور و ۶۲۰ هکتار غیر بارور است.

وی با اشاره به روش‌های نوین کشت انگور در استان اظهار داشت: بیش از هفت هزار هکتار از باغات انگور استان به صورت داربستی و نوین احداث شده و در حال بهره‌برداری است و مابقی باغات به روش سنتی اداره می‌شوند.

پیله‌فروش با بیان اینکه متوسط تولید انگور در سال‌های گذشته ۳۰۰ هزار تن بوده است، تصریح کرد: متأسفانه، به دلیل سرمازدگی دیررس بهاره، تغییرات اقلیمی و خشکسالی، میزان تولید این محصول در سال جاری کاهش یافته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در خصوص نحوه مصرف انگور تولیدی در استان گفت: ۷۰ درصد انگور تولید شده در استان به کشمش، ۲۵ درصد به تازه خوری و ۵ درصد نیز به فرآورده‌های جانبی نظیر شیره، آبغوره و کنستانتره اختصاص می‌یابد.

وی با تأکید بر جایگاه قزوین در تولید انگور و کشمش در سطح کشور، افزود: قزوین رتبه نخست تولید کشمش و رتبه دوم تولید انگور را در کشور دارد و همواره توانسته تمامی فرآیندهای این محصول از غوره گرفته تا انگور و همچنین فرآوری کشمش را به بهترین شیوه به بازار داخلی و خارجی عرضه کند.

شایان ذکر است، عملیات برداشت انگور در استان قزوین از نیمه اول شهریور ماه آغاز شده و تا اواخر مهر ماه ادامه خواهد داشت.