به گزارش خبگزاری مهر، بهمن صبور عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، در مصاحبه تلفنی با برنامه رادیو گفتوگو به تشریح راهکارهای پیشگیری از آنفلوانزا و اهمیت واکسیناسیون پرداخت و بر نقش کلیدی بهداشت فردی و واکسیناسیون هدفمند در کنترل شیوع بیماریها تأکید کرد.
صبور در آغاز سخنان خود به اهمیت پیشگیری در دین اسلام اشاره کرد و گفت: در دین اسلام تأکید شده است که قبل از خوردن غذا، دستها را تمیز بشوییم. این ملاحظات فردی میتواند در پیشگیری از شیوع بیماریها بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: رعایت بهداشت فردی، بهویژه در شرایطی که بیماریهایی مانند آنفلوانزا در جامعه شیوع پیدا میکنند، میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل بیماری داشته باشد.
کارشناس داروساز همچنین به اهمیت پرهیز از تماس نزدیک با افراد مبتلا به بیماری اشاره کرد و گفت: اگر فردی از خارج از کشور آمده و در آن کشور بیماری شیوع دارد، بهتر است تا مدتی از دیدار با او خودداری کنیم. حتی اگر دیداری انجام میشود، باید از روبوسی و تماس نزدیک پرهیز شود.
وی تأکید کرد: این اقدامات ساده میتواند از گسترش بیماری در جامعه جلوگیری کند.
صبور در ادامه به نقش واکسیناسیون در پیشگیری از آنفلوانزا پرداخت و گفت: واکسنها به دو روش تهیه میشوند که یا از ویروس کشتهشده استفاده میشود یا از روشهای نوترکیب. واکسنهای آنفلوانزا بر اساس سوشهای ویروسی که در سال قبل در منطقه یا کشور شیوع داشتهاند، تولید میشوند.
وی افزود: واکسنهای آنفلوانزا میتوانند سهظرفیتی یا چهار ظرفیتی باشند که این ظرفیت به تعداد سوشهای ویروسی مورداستفاده در واکسن بستگی دارد.
کارشناس داروساز همچنین اشاره کرد: واکسنهای آنفلوانزا در ایران عمدتاً از برندهای اروپایی وارد میشوند و امسال نیز حدود سه میلیون دز واکسن وارد کشور شده است.
وی تأکید کرد: واکسیناسیون باید هدفمند باشد و همه افراد جامعه نیازی به دریافت واکسن ندارند.
صبور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استفاده از ماسک در شرایط شیوع بیماری اشاره کرد و گفت: اگر بیماری آنفلوانزا در جامعه شیوع پیدا کند، استفاده از ماسک میتواند از گسترش بیماری جلوگیری کند. بهویژه افرادی که در معرض خطر بیشتری هستند، باید از تردد در اماکن شلوغ پرهیز کنند.
وی همچنین بر اهمیت نوشیدن مایعات و استراحت کافی در پیشگیری و درمان بیماری تأکید کرد و به تجربه شخصی خود در مورد واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: من تابهحال واکسن آنفلوانزا نزدهام، اما واکسن کرونا را دریافت کردهام. این نشان میدهد که واکسیناسیون باید بر اساس نیاز و شرایط فردی انجام شود.
وی با آرزوی سلامتی برای همه مردم بر اهمیت آگاهی و رعایت نکات بهداشتی تأکید کرد و با زبان ساده و قابلفهم، نکات کلیدی در مورد پیشگیری از آنفلوانزا و اهمیت واکسیناسیون را تشریح و تأکید کرد: رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و واکسیناسیون هدفمند میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل شیوع بیماریها داشته باشد.
این کارشناس داروسازی اشاره کرد: واکسنهای آنفلوانزا بر اساس سوشهای ویروسی که در سال قبل شیوع داشتهاند، تولید میشوند. این موضوع نشان میدهد که واکسنها هر سال باید بهروزرسانی شوند تا بتوانند در برابر سوشهای جدید ویروس مؤثر باشند.
صبور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آگاهیبخشی در جامعه اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم هنوز در مورد واکسنها و نحوه استفاده از آنها اطلاعات کافی ندارند. ما باید تلاش کنیم تا با ارائه اطلاعات دقیق و علمی، آگاهی جامعه را افزایش دهیم. رسانهها میتوانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند.
