۱۷ شهریور آغاز ثبت‌نام دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پذیرش مهرماه

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ثبت‌نام دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پذیرش مهرماه ۱۴۰۴ از ۱۷ شهریورماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی با اعلام این خبر افزود: ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه و ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته نیز از روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور آغاز و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: همزمان با شروع ثبت‌نام، دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام از طریق پرتال اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: ww.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی: www.uast.ac.ir قابل رویت و در دسترس داوطلبان خواهد بود، برهمین اساس داوطلبان می‌بایست ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای پذیرش نسبت به ثبت‌نام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.

نعمتی در ادامه گفت: در پذیرش جاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به ایجاد ۴هزار و ۳۰۶ رشته‌محل در گروه‌های آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ وهنر نموده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۷۶ رشته‌محل در مقطع کاردانی ناپیوسته و ۱ هزار و ۹۳۰ رشته‌محل در مقطع کارشناسی ناپیوسته می‌باشد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی علاوه بر پذیرش در کدرشته‌محل‌های متنوع، نسبت به ایجاد ۴ هزار و ۷۲ نفر ظرفیت تعهد اشتغال با مشارکت مستقیم صنایع مطرح کشور اقدام نموده است که در قالب رشته‌محل‌های اختصاصی تعهد اشتغال در دفترچه‌های راهنمای پذیرش دانشگاه ارائه گردیده است.

