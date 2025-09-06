به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از این دانشگاه و در جمع اساتید و مسئولان، مواضع وزارت علوم را در حوزه آموزش عالی تشریح کرد.
وی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است، افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، آموزش حضوری بهعنوان رکن اساسی دانشگاهها نباید تحتالشعاع قرار گیرد.
پندار همچنین با اشاره به ضرورت صرفهجویی در هزینهها و حرکت به سمت بهرهوری بیشتر، بر اجرای راهکارهای مولدسازی داراییها بهعنوان یکی از مسیرهای عبور از محدودیتهای اقتصادی تأکید کرد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه از پیگیری تخصیص اعتبارات بدهی حقالتدریس اعضای هیئت علمی و مدعو در ترم جاری خبر داد.
وی همچنین از تأمین اعتبارات لازم برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاهها خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانست.
به گفته وی، تاکنون بهطور میانگین ۵۰ درصد از اعتبارات عمرانی دانشگاهها تخصیص پیدا کرده و معاونت مالی وزارت علوم، اولویت خود را پیشبرد هرچه بهتر این طرحها قرار داده است.
نظر شما