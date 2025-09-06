حجت الاسلام محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دهها برنامه متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی به مناسبت هفته وحدت در استان خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها با هدف تقویت همگرایی امت اسلامی و شناخت سیره نبوی، هم در مناطق تلفیقی و هم در سراسر استان به اجرا درمیآیند.
مسئول ادیان و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، افزود: به مناسبت این ایام فرخنده، دهها برنامه متنوع در سطح استان خراسان رضوی در حال اجراست.
وی با تشریح جزئیات این برنامهها افزود: ما یک سری برنامههای ویژه در مناطق تلفیقی استان داریم و برنامههای دیگری نیز در کل استان برگزار میشود. از جمله این برنامهها میتوان به برنامه «مهمانی امت محمد» اشاره کرد که در سراسر استان و شهرستانها به اجرا در خواهد آمد.
غلامی جامی به دیگر فعالیتهای پیشبینی شده در این هفته اشاره کرد و گفت: برگزاری کارناوالهای شادی، جشنهای خیابانی و مسابقات متنوع ورزشی، هنری و فرهنگی از دیگر بخشهای برنامههای ماست. همچنین، محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته شیعه و سنی در حال برگزاری است که به عنوان مثال، در مناطق تلفیقی حدود ۱۵ محفل انس با قرآن خواهیم داشت.
مسئول ادیان و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: حدود ۲۰ اعزام به مکانهای مختلف از جمله نمازهای جمعه نیز صورت میگیرد. این اعزامها با هدف تبیین ضرورت شناخت پیامبر گرامی اسلام (ص) با توجه به هزار و پانصدمین سالگرد ولادت حضرت، اقدامات عملی ایشان در خصوص همگرایی امت اسلامی و همچنین ضرورت مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد این برنامهها در راستای تعمیق وحدت اسلامی، ترویج سیره نبوی و افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل جهان اسلام برگزار میشوند.
نظر شما