افراشتن پرچم «عشق به احمد» در تربت‌جام

تربت جام - دبیر ستاد بزرگداشت هفته وحدت تربت‌جام گفت: در آستانه فرخنده میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق علیه‌السلام، پرچم «عشق به احمد» در میدان امام رضا (ع) تربت جام به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صباغیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ع) در آئینی پرشور و با حضور مسئولان محلی، پرچم «عشق به احمد» در میدان امام رضا علیه‌السلام شهرستان تربت‌جام به اهتزاز درآمد.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته وحدت تربت‌جام ادامه داد: این مراسم با هدف تجلی همدلی و همبستگی در سایه تعالیم پیامبر رحمت و به مناسبت یک هزار و پانصدمین سالروز میلاد آن حضرت و نمایش انسجام و اخوت در میان مسلمانان به اجرا درآمد.

وی اضافه‌کرد: این مراسم نماد تلاش برای تحکیم پایه‌های وحدت در میان امت اسلامی و ادامه راهی است که رسول اکرم (ص) پرچمدار آن بودند.

