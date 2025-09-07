به گزارش خبرنگار مهر، سعید صباغیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ع) در آئینی پرشور و با حضور مسئولان محلی، پرچم «عشق به احمد» در میدان امام رضا علیه‌السلام شهرستان تربت‌جام به اهتزاز درآمد.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته وحدت تربت‌جام ادامه داد: این مراسم با هدف تجلی همدلی و همبستگی در سایه تعالیم پیامبر رحمت و به مناسبت یک هزار و پانصدمین سالروز میلاد آن حضرت و نمایش انسجام و اخوت در میان مسلمانان به اجرا درآمد.

وی اضافه‌کرد: این مراسم نماد تلاش برای تحکیم پایه‌های وحدت در میان امت اسلامی و ادامه راهی است که رسول اکرم (ص) پرچمدار آن بودند.