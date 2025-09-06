حجت الاسلام امیرحسین کامل نواب در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه برداشتهای نادرست از مفهوم وحدت، منجر به اختلافات داخلی میشود، اظهار کرد: وحدت بهمعنای دست کشیدن از عقاید یا یکسانسازی مذاهب نیست، بلکه بر دو محور اهداف مشترک و مقابله با دشمنان مشترک استوار است.
پژوهشگر و نویسنده حوزه ادیان و مذاهب با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از مفهوم وحدت در میان گروههای مختلف دینی و مذهبی، گفت: این تضادهای رفتاری ریشه در عدم درک صحیح موضوع دارد. برخی تصور کردهاند وحدت یعنی تغییر مذهب از شیعه به سنی یا بالعکس، یا دست برداشتن از باورهای خود، یا حتی پذیرفتن برحق بودن همه ادیان و مذاهب؛ درحالیکه همه این برداشتها اشتباه است.
وی افزود: وحدت از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست همراهی بر سر اهداف و عقاید مشترک همچون قرآن، اسلام و پیامبر (ص)، و دوم همدلی بر محور دشمنان مشترک. به گفته او، «آیا کسی میتواند با چنین معنایی مخالفت کند؟
کامل نواب با بیان اینکه وحدت فقط به حوزه دینی محدود نمیشود، اظهار کرد: در عرصه مقابله با رژیم غاصب اسرائیل، همه آزادگان جهان، حتی کسانی که به هیچ دینی باور ندارند، به یاری مردم غزه شتافتهاند. اینان تنها بر مبنای انسانیت متحد شدهاند. او همچنین یادآوری کرد که در جنگ ایران و اسرائیل، تمامی ایرانیان صرفنظر از گرایشهای سیاسی، قومی و مذهبی در دفاع از سرزمین خود ایستادند و شهید دادند؛ همانطور که در وحدت میان مذاهب اسلامی، اسلام نقطه مشترک است.
مدیر کانون فرهنگی تبلیغی حق پژوهی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره «اتحاد مقدس» توضیح داد: دغدغه ما اسلام است تا بتوانیم با آن ولایت را مطرح کنیم. از اینرو، اگر گروهی به دین اسلام آسیب بزند، نمیتوان با او وحدت داشت. امیرالمؤمنین (ع) برای حفظ اسلام ۲۵ سال بر نقاط مشترک تأکید کردند، اما در موارد لازم، حقانیت خود را یادآور میشدند.
وی در تبیین مصادیق این موضوع گفت: کسی که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه سکوت میکند یا از آن خوشحالی نشان میدهد، در عمل با دشمن همصدا شده و گفتمان مشترکی با ما ندارد. همچنین طرز فکری که تشکیل حکومت در عصر غیبت امام زمان (عج) را «طاغوت» میخواند، برخلاف نظر همه علمای شیعه است و بنابراین نقطه اشتراکی برای وحدت با آن وجود ندارد.
کامل نواب تاکید کرد: همانگونه که ائمه اطهار (ع) با دیگر مذاهب بر نقاط مشترک تأکید داشتند، ما نیز باید این سیره را ادامه دهیم و در عین پایبندی کامل به اصول، در برابر دشمنان اسلام متحد باشیم.
