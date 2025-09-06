به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه هنرهای معاصر تهران، سومین کارگاه موزهدرمانی با عنوان «در میان هیاهو» به مناسبت نمایشگاه «به گزارش زنان» روز پنجشنبه ۱۴ شهریور در این موزه برگزار شد.
در آغاز کارگاه، شرکتکنندگان به تماشای ویدئویی از اثر وحید رابودان نشستند و سپس در فضای کتابخانه موزه، قصه «ماهنگار» از سرزمین ترکمنستان با روایت لیلا کفاشزاده شنیده شد.
پس از آن، هر یک از شرکتکنندگان تجربه و دریافت خود را از فیلم و داستان به تصویر کشیدند. در ادامه، آثار خلقشده توسط شرکتکنندگان توصیف و با همراهی سحر لیلاییون، هنردرمانگر از منظر روانشناختی بررسی و تفسیر شد.
هدف از برگزاری این کارگاهها، گشودن امکان خودنگری و تجربه درونی در بستر موزه است؛ جایی که مواجهه با آثار هنری، فرصتی برای تامل، بازتاب و کشف لایههای پنهان روانی فراهم میکند. در این رویکرد، موزه نهتنها محلی برای نگهداری آثار، بلکه محیطی برای تماشای بیرون و نگریستن به درون است.
این کارگاه، تجربهای تازه در پیوند هنردرمانی و فضای موزه بود که با استقبال شرکتکنندگان همراه شد.
